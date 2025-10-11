Что известно о недвижимости работников киберполиции?

После того, как Олега Заворотнего назначили заместителем руководителя департамента киберполиции в 2019 году, его жена и теща приобрели не менее 3-х квартир в комплексе Комфорт Таун в Киеве с 2020 по 2025 годы, передает 24 Канал со ссылкой на Bihus.Info.

Известно, что стоимость каждой из квартир могла достигать ориентировочно более 7 миллионов гривен, то есть если это учесть, то за 3 квартиры они могли заплатить где-то 21 миллион гривен.

Самое интересное то, что на момент покупок теща Заворотнего не владела никаким бизнесом, а жена декларировала минимальные доходы.

Хотя почему-то в 2023 году доходы резко выросли, но они все равно не могли покрыть приобретение нескольких квартир. Интересно, что сам чиновник в комментарии сказал, что не понимает о каких объектах идет речь.

Зато другой заместитель департамента, Андрей Шаранов, как только пришел в киберполицию, указал в своей первой декларации дом, квартиру и сбережения, которые были оформлены на жену. Впрочем за год активы, которые были задекларированы, исчезли из документов.

После развода бывшая уже жена Шаранова начала публиковать в соцсетях фото с новой квартиры в элитном жилом комплексе Marinist Residence в Одессе, которая была уже оформлена на ее отца.

Рыночная цена на такое жилье составляет не менее 200 тысяч долларов, но у тестя нет официальных доходов для того, чтобы купить такую недвижимость.

Сам Шаранов заявляет, что не имеет отношения к этому имуществу и не обязан его декларировать.

Интересно! Похожая ситуация с недвижимостью случилась и исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины. Вероятно, речь идет о Сергее Звягинцеве, который не задекларировал дом и землю под Киевом. Сумма имущества оценивается в более 100 тысяч долларов. В НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт по этому делу.

Какой недвижимостью владеют руководители предприятий Украины?