У 2025 році українці можуть приватизувати державні та комунальні квартири, проте процедура не є повністю безоплатною. До витрат входять оформлення документів, технічна інвентаризація та адміністративні платежі.

Чи справді приватизація квартири у 2025 році безплатна?

Безплатна приватизація можлива лише в межах визначеної норми площі, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Важливо! Якщо фактична площа квартири не перевищує норму – 21 квадратний метр на кожну людину та додаткові 10 квадратних метрів на сім'ю, то жодних доплат за квадратні метри немає.

Коли житло більше за ці параметри, може нараховуватися доплата. Її розмір залежить від оцінки житлового фонду та міста, тому ціна приватизації у 2025 році відрізняється в різних регіонах.

Які витрати входять у вартість приватизації житла?

Процедура передбачає низку платежів, незалежно від того, чи підпадає квартира під норму безоплатної приватизації. Під час оформлення власності зазвичай сплачують:

збір за державну реєстрацію права – 300 гривень;

виготовлення або оновлення технічного паспорта від 2 000 до 4 500 гривень залежно від площі житла;

окремі витяги та довідки;

нотаріальні дії, якщо вони необхідні, зазвичай від 1 000 до 2 000 гривень.

Скільки коштує приватизація квартири у 2025 році?

У простих випадках, коли документи в порядку і площа житла не перевищує нормативну, приватизація зазвичай коштує від 3 000 до 5 000 гривень.

Коли треба оновлювати технічний паспорт, оформляти додаткові довідки або здійснювати складні нотаріальні дії, вартість може становити від 6 000 до 8 000 гривень.

Якщо квартира має більшу площу або відсутні необхідні документи, ціна приватизації зростає. У разі звернення до юристів або компаній, які супроводжують процедуру "під ключ", послуги стартують від 12 000 гривень і можуть бути значно вищими.

Чому можуть відмовити у приватизації?

У Дії зазначають, що у деяких випадках приватизація є неможливою, тому можуть відмовити у наданні цієї послуги. Оскаржити рішення можна через адміністративний суд.

Квартиру приватизувати не можна, якщо:

На квартиру накладено арешт. Подано заяву з помилками, порушенням строків. Подано не повний перелік документів. Квартира, яка має статус музею, знаходиться на території ботанічного саду. Відсутні документів у Єдиному державному реєстрі про власника комунальної квартири. Право на приватизацію вже використане.

Скільки коштує приватизувати будинок у 2025 році?