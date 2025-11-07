Скільки коштує приватизація будинку в селі?

Хоча сама приватизація житла є безплатною, основні витрати – це виготовлення документів, технічні моменти, нотаріальне оформлення, пише 24 Канал з посиланням на Dozvil.

Дивіться також Скільки коштує переоформити хату в селі у 2025 році

Основні витрати під час приватизації будинку:

Технічний паспорт – від 1 200 до 3 000 грн, залежно від розміру будинку та населеного пункту. Якщо документа немає або він застарів, його потрібно оновити.

– від 1 200 до 3 000 грн, залежно від розміру будинку та населеного пункту. Якщо документа немає або він застарів, його потрібно оновити. Витяг з Державного земельного кадастру – близько 100 – 200 грн.

– близько 100 – 200 грн. Грошова оцінка земельної ділянки (якщо приватизується разом із землею) – у межах 800 – 2 500 грн.

земельної ділянки (якщо приватизується разом із землею) – у межах 800 – 2 500 грн. Послуги нотаріуса – зазвичай від 1 000 до 2 000 грн за оформлення прав власності, завірення заяв і договорів.

– зазвичай від 1 000 до 2 000 грн за оформлення прав власності, завірення заяв і договорів. Реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав – 230 грн державного мита.

в Державному реєстрі речових прав – 230 грн державного мита. Кадастровий номер (якщо відсутній) – від 1 000 грн.

Важливо! У середньому повна вартість приватизації будинку в селі у 2025 році в Україні становить від 7 000 до 20 000 гривень. Підсумкова сума залежить від стану документів, площі об'єкта та місцевих тарифів.

Як ціна залежить від регіону?

Вартість приватизації суттєво відрізняється залежно від області. У регіонах із вищими тарифами на землевпорядні послуги та більшим попитом на нерухомість витрати можуть бути значно більшими.

Київська область – від 12 000 до 25 000 гривень. Тут попит на оформлення документів вищий, а межі ділянок часто складніші, що впливає на ціну.

Львівська область – від 8 000 до 18 000 гривень. Вартість послуг нижча, але фахівці зазначають, що часто виникають додаткові перевірки документів і уточнення меж.

Чернігівська область – від 5 000 до 15 000 грн. Ціни найнижчі серед регіонів, проте знайти сертифікованих землевпорядників або юристів може бути складніше.

Як приватизувати будинок у селі?

Процедура приватизації передбачає кілька основних етапів:

Збір документів. Необхідно підготувати:

паспорт і код власника;

технічний паспорт на будинок;

документ, що підтверджує право користування житлом;

довідку з сільської ради про проживання;

документ на землю.

Подання заяви. Звернення подається до органу місцевого самоврядування — сільської чи селищної ради. Вона передає документи до відповідного управління житлової політики або комунальної власності.

Погодження та виготовлення технічної документації. Якщо все гаразд, орган влади видає рішення про передачу житла у приватну власність. На основі цього оформлюється акт передачі.

Реєстрація права власності. Після затвердження рішення сільради новий власник реєструє своє право у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Цей етап завершує процес приватизації.

Зверніть увагу! Усе оформлення триває від одного до трьох місяців, залежно від повноти документів і швидкості погодження.

Чому приватизація будинку необхідна?

Приватизація дає можливість юридично закріпити право на майно. Без неї будинок офіційно належить громаді або державі, а мешканець є лише користувачем. Це створює ризики – будинок не можна продати, здати в оренду чи передати у спадок.

Серед основних переваг приватизації:

Захист права власності. Ви стаєте повноправним власником, і ніхто не зможе відібрати житло без законних підстав.

Можливість розпорядження майном. Легально укладати договори купівлі-продажу, дарування або оренди.

Доступ до компенсацій та програм відновлення. Держава визнає тільки приватну власність, тому компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло надаються лише власникам із зареєстрованими правами.

Можливість оформити спадщину. Без приватизації спадкоємці не зможуть повноцінно вступити у права на будинок.

Скільки коштує приватизація земельної ділянки?

Приватизація земельної ділянки в Україні відбувається безплатно, але вимагає оплати за розробку технічної документації. Середня вартість становить від 2 500 до 3 500 гривень. Ціни залежать від розмірів та розташування ділянки. Загалом процес приватизації три­ває до місяця.