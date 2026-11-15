Один із подружжя хоче продати квартиру без згоди іншого: чи дозволяє це закон

Квартира, придбана у шлюбі, може бути спільною власністю навіть тоді, коли оформлена лише на одного з партнерів. Тому продати таке житло без згоди чоловіка чи дружини за загальним правилом не можна. Водночас розлучення не означає, що майнові права другого партнера зникають.

Чи дозволяє закон продати спільну нерухомість одноосібно

Навіть якщо право власності на житло оформлене винятково на чоловіка чи дружину, продати його без відома іншого партнера закон забороняє. Майно, придбане у шлюбі, автоматично вважається спільною сумісною власністю з рівними правами обох сторін, про що свідчить Сімейний кодекс України. Якщо ж один із партнерів спробує провернути таку оборудку за спиною, потерпіла сторона має повне право оскаржити договір у суді або вимагати повної грошової компенсації за свою частку.

Яка згода потрібна для оформлення угоди з нерухомістю

Закон чітко розмежовує правила для різних типів покупок та продажів. Дрібні побутові операції оскаржити неможливо, адже за замовчуванням вважається, що родина діє узгоджено. Проте продаж цінного майна вимагає суворішого контролю:

Для збуту автомобіля достатньо простої письмової згоди другого з подружжя.

Для відчуження квартири, приватного будинку чи земельної ділянки обов'язково потрібна письмова згода, посвідчена нотаріально.

Погоджуватися на продаж "наосліп" зовсім не обов'язково. У тексті нотаріальної згоди можна прописати конкретне ім'я покупця, граничні терміни або мінімальну вартість продажу. Нотаріус зобов'язаний перевірити дотримання цих вимог, що дає змогу зберегти контроль над спільними грошима навіть під час напружених сімейних стосунків.

Які лазівки застосовують для продажу житла в обхід закону

Оформити договір купівлі-продажу без обов'язкової нотаріальної згоди другого з подружжя у стандартному порядку неможливо. Проте недобросовісні партнери іноді намагаються використати тіньові обхідні шляхи:

Видача майна за особисте. Нотаріус посвідчить продаж без згоди, якщо житло дісталося у спадок, було подароване, придбане до шлюбу або за особисті кошти згідно зі шлюбним договором. Маніпуляція з розлученням. Колишній чоловік чи дружина нерідко запевняє нотаріуса, що шлюб розірвано, а отже, майно не є спільним. Однак сам факт розлучення не скасовує статус спільної власності на придбані раніше квадратні метри. Внесок до статутного капіталу. Нерухомість не продають безпосередньо, а передають як частку в бізнес, намагаючись обійти сімейне законодавство.

Слід пам'ятати, що для проблемного житла одного лише дозволу партнера недостатньо. Якщо квартира перебуває в іпотеці, обов'язковий дозвіл банку-кредитора. А якщо право власності або користування житлом має неповнолітня дитина, угода не відбудеться без погодження органу опіки та піклування.

Як захистити квадратні метри, якщо продаж готують таємно

Головна перепона для будь-якого несанкціонованого переоформлення нерухомості – офіційне обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо ви дізналися, що партнер готує таємний продаж, діяти треба на випередження: суд за вашою заявою може заздалегідь накласти арешт або заборону відчуження в межах забезпечення позову.

Якщо ж квартиру вже продали без вашого відома, договір автоматично сили не втрачає. Шанси повернути житло або стягнути 50% ринкової вартості залежать від того, чи знав покупець про відсутність згоди і чи діяв він добросовісно. У разі доведення недобросовісності оборудку визнають недійсною в судовому порядку.

До слова, для продажу квартири у 2026 році потрібно мати низку підготовлених документів. Зокрема, при продажу нерухомості потрібні: паспорт та податкові номери, документи на право власності, витяг з Державного реєстру речових справ, технічний паспорт на квартиру, експертну оцінку нерухомості, витяг з реєстру територіальної громади про зареєстрованих у квартирі осіб. Відсутність котрогось з документів може затримати процес продажу чи взагалі поставити можливість продажу квартири під загрозу.