"єОселя" стала доступнішою: які умови змінили для військовослужбовців

Мобілізовані військовослужбовці відсьогодні зможуть отримати пільгову іпотеку на житло під 3% річних замість 7%. Уряд оновив умови програми "єОселя", щоб розширити можливості купівлі житла.

Що змінюється для військових у програмі "єОселя"?

Пільгова іпотека для військових стала доступнішою, мобілізовані можуть оформлювати кредити на житло під 3% річних, як і військові, які служать за контрактом, пише 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

Це рішення зменшує щомісячне навантаження на сімейний бюджет і відкриває більше шансів отримати власну квартиру чи будинок під час служби.

Оновлені правила передбачають обмеження площі, щоб програма залишалася соціальною. Тепер є чіткі умови за площею житла:

квартира – до 115,5 квадратного метра;

будинок – до 125,5 квадратного метра.

Уже 21 864 українських родин отримали власну домівку завдяки пільговій іпотеці. Сумарно вони одержали кредитів на 37,4 мільярда гривень. Зокрема 6438 військових та ветеранів змогли придбати житло завдяки програмі,

– зазначила у дописі Юлія Свириденко.

Попит на нерухомість зберігається навіть у воєнний час. Українці продовжують інвестувати в житло в Україні, а уряд періодично оновлює умови програми, щоб вони відповідали реаліям ринку та можливостям позичальників.

Які умови участі в програмі "єОселя"?

"єОселя" працює як інструмент пільгової іпотеки для окремих категорій громадян. Серед основних учасників:

військовослужбовці;

ветерани;

медичні працівники;

педагоги;

науковці.

Для військових ставка становить 3% річних, для інших категорій вона може бути вищою, але все одно нижчою за ринкову. Програмою 7% річних можуть скористатися громадяни України, які раніше не мали у власності житла.

Які вимоги щодо площі?

Житло має відповідати лімітам площі та бути в будинку, введеному в експлуатацію. Оформити кредит можна як на первинному, так і на вторинному ринку в будь-якому регіоні України, якщо об'єкт відповідає умовам програми та вимогам банку-партнера.

Як подати заяву на участь у програмі "єОселя"?

Подати заявку можна онлайн через застосунок Дія. Для цього необхідно:

Авторизуватися у застосунку;

Вибрати послуги за програмою "єОселя";

Отримати погодження від банку;

Обрати житло та оформити кредитний договір.

Після погодження кредиту позичальник укладає договір купівлі-продажу житла та завершує оформлення іпотеки у банку. Такий формат дає можливість військовим та іншим учасникам програми проходити більшість етапів дистанційно й швидше отримувати рішення щодо фінансування.

Які зміни пропонує уряд у майбутньому?