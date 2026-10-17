Прописали іншу людину у квартирі: чим це може обернутися для власника

Прописати іншу людину у своїй квартирі здається простим рішенням, але наслідки можуть виявитися неприємними. Навіть якщо вона там не проживає, власник ризикує зіткнутися з додатковими витратами та труднощами з випискою.

Які проблеми можуть виникнути через прописку іншої людини

Реєстрація місця проживання дає людині право користуватися житлом, навіть якщо вона не має частки у власності, зазначається у Житловому кодексі.

Тому це може:

Збільшити комунальні платежі. Якщо у квартирі немає лічильників, вартість окремих послуг може залежати від кількості зареєстрованих людей. Тому суми в платіжках іноді зростають, навіть якщо людина фактично живе в іншому місці.

Вплинути на розмір субсидій. Додаткова реєстрація може скоротити розмір субсидії або право на її отримання. Водночас доходи людини, яка не проживає у квартирі, за певних умов можуть не враховувати, якщо підтвердити це Пенсійному фонду.

Додати борги зареєстрованої людини. Виконавці можуть перевіряти адресу реєстрації боржника. Проте власник квартири не зобов'язаний погашати чужі борги лише через те, що боржник прописаний у його житлі.

Чи може власник виписати людину без її згоди

Сама прописка не дає людині права власності на квартиру чи частку в ній. Однак право користуватися житлом може виникати з інших підстав, зокрема за договором оренди.

Власник може звернутися до ЦНАПу та зняти з реєстрації повнолітню людину, яка не є співвласником квартири, без її згоди. Якщо житло має кількох власників, знадобиться згода інших співвласників.

Складніша ситуація виникає з дітьми. Зареєстровані батьки можуть прописати дитину за своєю адресою без окремої згоди власника. Водночас зняття неповнолітніх із реєстрації має додаткові обмеження. Зокрема, власник не може зняти з реєстрації свою неповнолітню дитину лише за власною заявою.

Якщо людина відмовляється залишати квартиру або має законне право там проживати, питання виселення може потребувати судового розгляду. Зняття з реєстрації та виселення – різні процедури, тому сама виписка не завжди розв'язує проблему.

Нагадаємо, сама прописка у квартирі не дає людині права власності на житло чи частку в ньому. Водночас зареєстрований мешканець може мати законне право проживати у квартирі, наприклад на підставі договору оренди або рішення суду.