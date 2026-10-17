Які проблеми можуть виникнути через прописку іншої людини
Реєстрація місця проживання дає людині право користуватися житлом, навіть якщо вона не має частки у власності, зазначається у Житловому кодексі.
Тому це може:
- Збільшити комунальні платежі. Якщо у квартирі немає лічильників, вартість окремих послуг може залежати від кількості зареєстрованих людей. Тому суми в платіжках іноді зростають, навіть якщо людина фактично живе в іншому місці.
- Вплинути на розмір субсидій. Додаткова реєстрація може скоротити розмір субсидії або право на її отримання. Водночас доходи людини, яка не проживає у квартирі, за певних умов можуть не враховувати, якщо підтвердити це Пенсійному фонду.
- Додати борги зареєстрованої людини. Виконавці можуть перевіряти адресу реєстрації боржника. Проте власник квартири не зобов'язаний погашати чужі борги лише через те, що боржник прописаний у його житлі.
Чи може власник виписати людину без її згоди
Сама прописка не дає людині права власності на квартиру чи частку в ній. Однак право користуватися житлом може виникати з інших підстав, зокрема за договором оренди.
Власник може звернутися до ЦНАПу та зняти з реєстрації повнолітню людину, яка не є співвласником квартири, без її згоди. Якщо житло має кількох власників, знадобиться згода інших співвласників.
Складніша ситуація виникає з дітьми. Зареєстровані батьки можуть прописати дитину за своєю адресою без окремої згоди власника. Водночас зняття неповнолітніх із реєстрації має додаткові обмеження. Зокрема, власник не може зняти з реєстрації свою неповнолітню дитину лише за власною заявою.
Якщо людина відмовляється залишати квартиру або має законне право там проживати, питання виселення може потребувати судового розгляду. Зняття з реєстрації та виселення – різні процедури, тому сама виписка не завжди розв'язує проблему.
Нагадаємо, сама прописка у квартирі не дає людині права власності на житло чи частку в ньому. Водночас зареєстрований мешканець може мати законне право проживати у квартирі, наприклад на підставі договору оренди або рішення суду.