Какие проблемы могут возникнуть из-за прописки другого человека

Регистрация места жительства дает человеку право пользоваться жильем, даже если он не имеет доли в собственности, как указано в Жилищном кодексе.

Поэтому это может:

Увеличить коммунальные платежи. Если в квартире нет счетчиков, стоимость отдельных услуг может зависеть от количества зарегистрированных людей. Поэтому суммы в платежках иногда растут, даже если человек фактически живет в другом месте.

Повлиять на размер субсидий. Дополнительная регистрация может сократить размер субсидии или лишить права на ее получение. В то же время доходы человека, не проживающего в квартире, при определенных условиях могут не учитываться, если подтвердить это Пенсионному фонду.

Приписать долги зарегистрированного человека. Исполнители могут проверять адрес регистрации должника. Однако владелец квартиры не обязан погашать чужие долги только из-за того, что должник прописан в его жилье.

Может ли владелец выписать человека без его согласия

Сама по себе прописка не дает человеку права собственности на квартиру или долю в ней. Однако право пользоваться жильем может возникать на других основаниях, в частности по договору аренды.

Владелец может обратиться в ЦПАУ и снять с регистрации совершеннолетнего человека, не являющегося совладельцем квартиры, без его согласия. Если жилье имеет нескольких владельцев, потребуется согласие других совладельцев.

Более сложная ситуация возникает с детьми. Зарегистрированные родители могут прописать ребенка по своему адресу без отдельного согласия собственника. В то же время снятие несовершеннолетних с регистрации имеет дополнительные ограничения. В частности, собственник не может снять с регистрации своего несовершеннолетнего ребенка только по собственному заявлению.

Если человек отказывается покидать квартиру или имеет законное право там проживать, вопрос выселения может потребовать судебного разбирательства. Снятие с регистрации и выселение – разные процедуры, поэтому сама выписка не всегда решает проблему.

Напомним, сама по себе прописка в квартире не дает человеку права собственности на жилье или долю в нем. В то же время зарегистрированный жилец может иметь законное право проживать в квартире, например на основании договора аренды или решения суда.