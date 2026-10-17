Какие проблемы могут возникнуть из-за прописки другого человека
Регистрация места жительства дает человеку право пользоваться жильем, даже если он не имеет доли в собственности, как указано в Жилищном кодексе.
Поэтому это может:
- Увеличить коммунальные платежи. Если в квартире нет счетчиков, стоимость отдельных услуг может зависеть от количества зарегистрированных людей. Поэтому суммы в платежках иногда растут, даже если человек фактически живет в другом месте.
- Повлиять на размер субсидий. Дополнительная регистрация может сократить размер субсидии или лишить права на ее получение. В то же время доходы человека, не проживающего в квартире, при определенных условиях могут не учитываться, если подтвердить это Пенсионному фонду.
- Приписать долги зарегистрированного человека. Исполнители могут проверять адрес регистрации должника. Однако владелец квартиры не обязан погашать чужие долги только из-за того, что должник прописан в его жилье.
Может ли владелец выписать человека без его согласия
Сама по себе прописка не дает человеку права собственности на квартиру или долю в ней. Однако право пользоваться жильем может возникать на других основаниях, в частности по договору аренды.
Владелец может обратиться в ЦПАУ и снять с регистрации совершеннолетнего человека, не являющегося совладельцем квартиры, без его согласия. Если жилье имеет нескольких владельцев, потребуется согласие других совладельцев.
Более сложная ситуация возникает с детьми. Зарегистрированные родители могут прописать ребенка по своему адресу без отдельного согласия собственника. В то же время снятие несовершеннолетних с регистрации имеет дополнительные ограничения. В частности, собственник не может снять с регистрации своего несовершеннолетнего ребенка только по собственному заявлению.
Если человек отказывается покидать квартиру или имеет законное право там проживать, вопрос выселения может потребовать судебного разбирательства. Снятие с регистрации и выселение – разные процедуры, поэтому сама выписка не всегда решает проблему.
Напомним, сама по себе прописка в квартире не дает человеку права собственности на жилье или долю в нем. В то же время зарегистрированный жилец может иметь законное право проживать в квартире, например на основании договора аренды или решения суда.