Дача замість квартири: чи законно проживати там узимку

Питання проживання на дачі взимку щороку хвилює дедалі більше українців. Зростання комунальних тарифів, міграція та загальна нестабільність змушують багатьох розглядати заміський будинок як тимчасовий або навіть постійний прихисток.

Чи дозволяє закон ночувати на дачі в холодну пору року та які нюанси варто врахувати, 24 Канал пояснює з посиланням на Новини.LIVE.

Читайте також Продаж будинку або квартири: чи треба одразу йти у податкову

Чи можна просто ночувати на дачі взимку?

Українське законодавство не забороняє власнику перебувати у дачному будинку взимку – навіть тривалий час. Право власності дозволяє користуватися будинком у будь-яку пору року.

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання" прямо зазначає, що кожен самостійно визначає місце свого перебування. Тож разова або сезонна зимова ночівля на дачі не потребує жодних дозволів.

У чому різниця між ночівлею та офіційним проживанням?

Ключовий момент – це реєстрація місця проживання. Вона можлива лише у житловому будинку, який визнаний придатним для постійного проживання.

У законі чітко зазначено: реєстрація здійснюється за адресою житла, що відповідає вимогам для цілорічного життя. Саме тут для власників дач і починаються обмеження.

Коли дача вважається житловим будинком?

Щоб дачний або садовий будинок отримав статус житлового, він має відповідати Державним будівельним нормам. Йдеться не про формальності, а про безпеку та можливість комфортно жити взимку.

Зокрема, будинок повинен:

мати капітальний фундамент і належну висоту приміщень;

бути забезпеченим опаленням, електрикою, водопостачанням і каналізацією для цілорічного користування;

бути зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав як житловий будинок.

Без цього зимове перебування вважатиметься тимчасовим – без права на прописку чи соціальні пільги.



Жити на дачі взимку можна / Фото Unsplash

Чому постійне проживання на дачі може бути ризикованим?

Більшість старих дач зводилися як сезонні будівлі. Вони часто не мають належного утеплення, а інженерні системи не розраховані на сильні морози.

Замерзлі труби, перевантажені електромережі або небезпечне пічне опалення створюють реальні загрози для життя і здоров'я. Саме тому держава прив'язує можливість постійної реєстрації до технічного стану будинку.

Перед тим як залишатися на дачі взимку, варто заздалегідь оцінити готовність будинку до холодів. Насамперед зверніть увагу на:

стабільну роботу системи опалення та наявність резервного джерела тепла;

захист водопостачання і труб від промерзання;

автономність електроживлення з урахуванням можливих відключень;

фізичну безпеку будинку в малолюдних дачних масивах.

Такий підхід допоможе уникнути проблем і зробить зимове перебування на дачі максимально безпечним.

Чи треба інформувати податкову про продаж чи купівлю житла?

Державні реєстратори передають до податкової дані про купівлю та продаж житла протягом 15 днів після завершення кварталу для правильного нарахування податку. Податкова також автоматично отримує інформацію про реєстрацію місця проживання та недійсні паспорти вже наступного робочого дня. Якщо офіційні дані про нерухомість ще не надійшли, податок можуть тимчасово нараховувати на підставі документів, поданих власником.

Фізичні особи не зобов'язані самостійно повідомляти податкову про продаж чи відчуження нерухомості. У разі розбіжностей у даних власник має право подати заяву та провести звірку інформації.