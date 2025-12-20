Детальніше про те, чи потрібно щось робити самій людині, 24 Канал розповідає з посиланням на Головне управління ДПС у Запорізькій області.

Читайте також Заповіт з умовою: які вимоги можна законно встановити спадкоємцям

Хто передає інформацію про продаж нерухомості та коли?

Державні реєстратори подають відомості про купівлю та продаж житла до податкової протягом 15 днів після завершення кварталу, в якому відбулися зміни у праві власності. Ці дані потрібні для правильного нарахування податку на нерухомість.

Окрім даних про нерухомість, податкова також отримує інформацію про:

реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання;

недійсні паспорти.

Ці відомості надходять від відповідних державних органів автоматично та дуже швидко – вже наступного робочого дня після внесення змін у реєстри.

Якщо податкова ще не має інформації про вашу нерухомість, а ви подали документи самостійно, податок можуть нараховувати на підставі ваших документів. Так триватиме до моменту, поки податкова отримає офіційні дані від держреєстратора.

Чи потрібно особисто повідомляти податкову про продаж?

Фізична особа не зобов'язана повідомляти податкову про продаж або інше відчуження нерухомості – ці дані передаються без її участі.

Однак якщо ви помітили розбіжності між інформацією податкової та вашими документами на право власності, ви маєте право:

подати письмову заяву до податкової за місцем податкової адреси;

провести звірку даних щодо вашої житлової або нежитлової нерухомості чи її часток.

Як йдеться у Податковому кодексі, під час продажу житла продавець сплачує податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, а покупець – внесок до Пенсійного фонду в розмірі 1% від вартості нерухомості. Також обов'язковими є державне мито – 1% від вартості об'єкта, а також оплата послуг нотаріуса. Ці витрати зазвичай узгоджують між собою сторони й оплачують за домовленістю.

Хто звільняється від сплати податку при продажі нерухомості?

Податковий кодекс дозволяє не сплачувати податок з доходу від продажу житлової нерухомості за умови дотримання кількох вимог. Пільга діє, якщо протягом року продається лише один об'єкт, нерухомість перебувала у власності понад три роки та не використовувалася в підприємницькій діяльності. Строк володіння рахують від дати державної реєстрації права власності.

Для спадкового житла правило трьох років не застосовується – якщо це перший продаж у році, податок не сплачується незалежно від строку володіння.

Податкове звільнення поширюється на квартири, житлові будинки, їх частини та земельні ділянки в межах безоплатної норми. Податок доведеться сплатити у разі другого продажу за рік, продажу нової нерухомості або якщо майно використовувалося з комерційною метою.