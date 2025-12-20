Подробнее о том, нужно ли что-то делать самому человеку, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Главное управление ГНС в Запорожской области.

Читайте также Завещание с условием: какие требования можно законно установить наследникам

Кто передает информацию о продаже недвижимости и когда?

Государственные регистраторы подают сведения о покупке и продаже жилья в налоговую в течение 15 дней после завершения квартала, в котором произошли изменения в праве собственности. Эти данные нужны для правильного начисления налога на недвижимость.

Кроме данных о недвижимости, налоговая также получает информацию о:

регистрации или снятии с регистрации места жительства;

недействительных паспортах.

Эти сведения поступают от соответствующих государственных органов автоматически и очень быстро – уже на следующий рабочий день после внесения изменений в реестры.

Если налоговая еще не имеет информации о вашей недвижимости, а вы подали документы самостоятельно, налог могут начислять на основании ваших документов. Так будет продолжаться до момента, пока налоговая получит официальные данные от госрегистратора.

Нужно ли лично уведомлять налоговую о продаже?

Физическое лицо не обязано уведомлять налоговую о продаже или другом отчуждении недвижимости – эти данные передаются без его участия.

Однако если вы заметили расхождения между информацией налоговой и вашими документами на право собственности, вы имеете право:

подать письменное заявление в налоговую по месту налогового адреса;

провести сверку данных по вашей жилой или нежилой недвижимости или ее долей.

Как говорится в Налоговом кодексе, при продаже жилья продавец платит налог на доходы физических лиц и военный сбор, а покупатель – взнос в Пенсионный фонд в размере 1% от стоимости недвижимости. Также обязательными являются государственная пошлина – 1% от стоимости объекта, а также оплата услуг нотариуса. Расходы обычно согласовывают между собой стороны и оплачивают по договоренности.

Кто освобождается от уплаты налога при продаже недвижимости?

Налоговый кодекс позволяет не уплачивать налог с дохода от продажи жилой недвижимости при условии соблюдения нескольких требований. Льгота действует, если в течение года продается только один объект, недвижимость находилась в собственности более трех лет и не использовалась в предпринимательской деятельности. Срок владения считают от даты государственной регистрации права собственности.

Для наследственного жилья правило трех лет не применяется – если это первая продажа в году, налог не уплачивается независимо от срока владения.

Налоговое освобождение распространяется на квартиры, жилые дома, их части и земельные участки в пределах бесплатной нормы. Налог придется уплатить в случае второй продажи за год, продажи новой недвижимости или если имущество использовалось в коммерческих целях.