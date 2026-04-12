Ціни злетіли: скільки коштує ремонт квартир в Україні у 2026 році

Вартість ремонту житла в Україні суттєво зросла за останній рік, і старі орієнтири вже не актуальні. Сьогодні навіть базове оновлення квартири обходиться значно дорожче, а реальні бюджети часто перевищують очікування власників.

Скільки коштує ремонт за квадратний метр

Як розповіла експертка ринку нерухомості Ірина Луханіна у коментарі 24 Каналу, ще донедавна орієнтиром були 5 – 7 тисяч гривень за квадратний метр, однак зараз такі ціни фактично залишилися в минулому.

Станом на 2026 рік реалістичні бюджети без урахування меблів і техніки виглядають так:

базовий ремонт – від 9 до 14 тисяч гривень за квадратний метр;

середній рівень – 15 – 19 тисяч гривень за квадратний метр;

якісний ремонт – від 22 до 30 тисяч гривень за квадратний метр і більше.

Чому ремонт у новобудовах значно дорожчий

Найбільше зростання витрат відчутне у новобудовах без оздоблення. У таких квартирах ремонт фактично починається з нуля, адже потрібно виконати повний комплекс робіт – від електрики й сантехніки до вирівнювання стін і підлоги.

У результаті навіть без дорогих дизайнерських рішень реальний бюджет у новобудові часто стартує від 16 – 22 тисяч гривень за квадратний метр.

Якщо ж житло готують під продаж або здачу в оренду, витрати зазвичай ще вищі – приблизно від 22 до 26 тисяч гривень за метр, хоча на практиці вони нерідко перевищують і ці показники.

Скільки коштує ремонт сільської хати у 2026 році?

За словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, інтерес українців до старих сільських будинків суттєво зріс – щонайменше на 35% за останні два роки. Така динаміка пов'язана насамперед із запитом на безпеку, автономність і життя поза великими містами.

У 2026 році базовий ремонт хати у селі обійдеться приблизно у 200 – 400 доларів за квадратний метр. Якщо ж ідеться про глибоку реконструкцію, витрати можуть зрости до 400 – 800 доларів за квадрат. Таким чином, оновлення невеликого будинку площею близько 50 квадратних метрів коштуватиме приблизно 10 – 20 тисяч доларів. Повноцінні капітальні роботи обійдуться вже у 20 – 40 тисяч доларів і більше, залежно від стану житла та обсягу робіт.

Що впливає на зростання цін і як це змінює ринок?

На вартість ремонту сьогодні впливає одразу кілька факторів: подорожчання пального, логістики та будматеріалів, а також коливання курсу валют. Через це зростає не лише ціна самих робіт, а й загальний бюджет ремонту.

Ще один ключовий чинник – дефіцит робочої сили. Частина майстрів виїхала за кордон або працює на відновленні, тому знайти бригаду стало складніше, а ціни – вищими. Ситуацію також посилив відкладений попит: після зими багато власників одночасно почали ремонти, що ще більше навантажило ринок.

На цьому тлі змінюється і поведінка покупців: дедалі більше людей обирають квартири з готовим ремонтом, щоб уникнути додаткових витрат і тривалих робіт. Таке житло продається швидше і зазвичай з меншим торгом.

Втім дорогий ремонт не завжди повністю окупається – ринок зазвичай компенсує лише 50 – 70% вкладених грошей. Проте для багатьох власників це все одно виправдана інвестиція, адже дозволяє швидше продати або здати житло в оренду.