Рік забудови дуже важливий: як він впливає на вартість нерухомості

Вартість квартир залежить не тільки від району, площі та інфраструктури. На ціну нерухомості впливає і період її зведення.

Якими є ціни на квартири у будинках, зведених у різний період, 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.

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Як рік забудови впливає на ціну квартири

У приклад візьме житло в Києві. Відповідно до даних порталу найнижчі середні ціни на столичні квартири у хрущовках (зведені у період з 1956 по 1969 роки) – приблизно 40 тисяч доларів за однокімнатну квартиру. Житло в панельних будинках 1969 – 1991 років забудови пропонують за трохи вищими цінами – у середньому 41 тисяча доларів. Вартість помешкань зумовлена тим, що такі квартири часто мають застаріле планування, низьку енергоефективність і потребують ремонту.

Помешкання у будинках, споруджених у 1991 – 2010 роках продають вже суттєво дорожче, середня ціна там – 65 тисяч доларів. Більша вартість пояснюється тим, що у такому житлі краще планування, більші площі, є сучасніші комунікації та ліфти.

Найдорожчими залишаються квартири у новобудовах (зведені після 2010 року). Середня ціна однокімнатної квартири там становить 75 тисяч доларів. Нові будинки мають сучасний дизайн, покращену інфраструктуру, побудовані з якісніших матеріалів.

Чому старі квартири дешевші

Житло на вторинному ринку, особливо в будівлях, зведених давно, дешевше через певні фактори:

старіші будівлі можуть мати проблеми з комунікаціями, дахами;

незручне планування квартир, зокрема маленькі чи вузькі кімнати;

відсутність ліфтів та паркінгу.

Натомість для спорудження нових будинків використовують сучасні матеріали, тому у нових квартирах і планування краще, і є можливість перепланування. До того ж новобудови часто розташовані в ЖК, де є магазини, місця для паркування, зони відпочинку. Тому ціни на таке житло й дорожчі.