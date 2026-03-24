Ризики для покупців новобудов зростають: чому строки здачі зсуваються на роки

Купівля квартири в новобудові у 2026 році дедалі частіше супроводжується затримками введення будинків в експлуатацію. У таких умовах інвестори вкладають кошти наперед і фактично фінансують будівництво без гарантій завершення у заявлені строки.

Чому затримки у новобудовах стали масовими?

Середній термін введення житла в експлуатацію зараз зсувається на 18 – 24 місяці, розповіла експертка з нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Для покупця це означає, що квартира не буде готова вчасно, навіть якщо оплата вже внесена. Проблема пов'язана з тим, як фінансується будівництво. Девелопери роками використовували кошти від продажу нових квартир, щоб завершувати попередні черги або інші об'єкти. Коли продажі сповільнюються, грошей починає бракувати й темпи будівництва падають. Саме в таких ситуаціях з'являються довгобуди.

Якщо компанія не має власного фінансового запасу, вона залежить від нових інвесторів. Будь-яке просідання попиту одразу впливає на строки будівництва, тому об'єкти можуть роками залишатися незавершеними.

Як перевірити забудовника перед купівлею?

Перед інвестуванням варто оцінювати не обіцянки відділу продажу, а фактичний стан будівництва. У теплий сезон для монолітних будинків нормальним вважається темп на рівні 5 – 6% готовності щомісяця. Це базовий орієнтир, який дозволяє зрозуміти, чи рухається будівництво.

Якщо протягом кількох тижнів на майданчику не з'являються нові поверхи або конструкції, це сигнал про уповільнення робіт. Наявність техніки або активність на будівництві без реального результату не означає, що об'єкт просувається.

Ви маєте бачити, що поверхи зростають, а не просто рухаються крани,

– наголошує Берещак.

Оцінити динаміку можна і дистанційно. Забудовники регулярно публікують фотозвіти або відео з майданчиків, тому варто порівнювати зміни за кілька місяців, а не робити висновки за один перегляд.

Які ознаки вказують на більш надійного забудовника?

Один з орієнтирів – участь у програмі "єОселя". У цьому випадку забудовник проходить перевірку банками, що зменшує ризики для покупця.

Також важливо звертати увагу на умови розтермінування. Якщо компанія пропонує виплати на 5 – 7 років, це означає, що вона має інші джерела фінансування і не залежить лише від швидких продажів квартир.

