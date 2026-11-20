Російська атака на Київ пошкодила найстаріший житловий будинок столиці, якому вже 228 років. Історична споруда пережила дві великі пожежі, але тепер постраждала від обстрілу.

Як російська атака пошкодила найстаріший житловий будинок Києва

19 листопада 2026 року внаслідок російської атаки на Київ постраждали історичні будівлі на території Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ". Про пошкодження повідомили директор заповідника Роман Маленков та представники ДІАЗ "Стародавній Київ".

Російські варвари завдали удару в саме серце ДІАЗ "Стародавній Київ". Пошкоджено численні об'єкти культурної спадщини, зокрема найстаріший житловий будинок Києва, який і досі використовується за своїм первісним призначенням,

– коментують представники ДІАЗ.

За словами Романа Маленкова, росіяни атакували територію заповідника неподалік від його офісу. Влучання сталося у дворі посольства Нідерландів, приблизно за 70 метрів від місця, де перебував директор заповідника.

Російська атака пошкодила найстаріший житловий будинок Києва / Фото ДІАЗ "Стародавній Київ"

Що відомо про найстаріший житловий будинок Києва

Найстаріший житловий будинок Києва розташований на Подолі за адресою Контрактова площа, 7. Споруда стоїть у глибині кварталу, а потрапити до неї можна через арку на вулиці Фролівській, 3. Будинок звели у 1798 році коштом дворянина Леонтія Вишневського.

За свою історію будинок пережив дві великі пожежі – у 1806 та 1811 роках. Згодом його неодноразово перебудовували, а у 19 столітті надбудували другий поверх. У 1891 році будинок перейшов до родини Нечаєвих.

Попри численні перебудови, у споруді збереглися склепіння першого поверху кінця 18 століття та дерев'яні сходи кінця 19 століття.