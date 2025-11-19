Продаж квартири з психіатром: росіянам запропонували проходити перевірку перед угодою

У Росії пропонують запровадити психіатричну перевірку для продавців житла перед укладенням угоди. Таку ідею пояснюють зростанням кількості шахрайських схем і численними випадками оскарження договорів у судах.

Чому в Росії заговорили про обов'язкову перевірку продавців?

Шахрайство у сфері нерухомості залишається однією з найбільших проблем російського ринку, пише 24 Канал з посиланням на пропагандиське російське ЗМІ РІА.

Найчастіше зустрічаються випадки, коли угоди укладаються за підробленими довіреностями або під впливом сторонніх осіб. Особливо це стосується людей, які не розуміються у документах купівлі-продажу.

Цікаво! У судах накопичується велика кількість позовів про визнання договорів недійсними, а покупці часто опиняються в ситуації, коли після угоди виявляється, що продавець не міг оцінити свої дії або був змушений підписати папери обманним шляхом.

Хто виступив із цією ініціативою та що саме пропонується?

Російські рієлтори планують звернутися до Міністерства охорони здоров'я з проханням підготувати порядок обов'язкового огляду психологом і психіатром.

Ідею обґрунтовують тим, що огляд має проводитися саме в день укладання договору, щоб підтвердити, що продавець діє добровільно та усвідомлено.

Це, на думку ініціаторів, допоможе запобігати оскарженню угод у випадках, коли продавець перебував у стані залежності, алкогольного чи наркотичного сп'яніння або під тиском інших осіб.

Які афери з нерухомістю найчастіше трапляються в Росії?

На російському ринку поширені схеми з підробкою документів, перепродажем квартир за фальшивими довіреностями й махінаціями з орендованим житлом.

Окрема категорія шахрайств – це випадки, коли зловмисники вводять в оману літніх людей, змушуючи їх підписувати документи під виглядом соціальної допомоги.

Часто виникають і сімейні конфлікти. Родичі оскаржують угоди, стверджуючи, що продавець мав проблеми зі здоров'ям або не розумів змісту документів. Усе це створює середовище, у якому навіть законно оформлена угода може бути поставлена під сумнів.

