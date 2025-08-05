Города Швейцарии, столицы Великобритании и Франции являются самыми дорогими в Европе. Квадратный метр в центре в десятки тысяч евро дороже, чем, например, в Киеве.

В десятку самых дорогих городов Европы входит много городов Швейцарии. Они, собственно сформировали первую четверку в рейтинге, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Numbeo.

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Какие города самые дорогие в Европе?

Цюрих, Швейцария – 20,6 тысяч евро ;

; Женева, Швейцария – 19,3 тысячи евро;

Лозанна, Швейцария – 18,5 тысячи евро;

Базель, Швейцария – 18,3 тысячи евро;

Лондон, Великобритания – 17,7 тысячи евро;



Недвижимость в Женеве / Фото Pexels

Берн, Швейцария – 16,6 тысячи евро;

Париж, Франция – 12,2 тысячи евро;

Мюнхен, Германия – 11,4 тысячи евро;

Люксембург, Люксембург – 10,3 тысячи евро;

Стокгольм, Швеция – 10,2 тысячи евро.

Есть ли в рейтинге украинские города?

Столица Украины сейчас занимает 137 место, хотя в прошлом году замыкала рейтинг из ста самых дорогих городов. Средняя стоимость квадратного метра в Киеве составляет 1,9 евро.

Также в рейтинг вошел Львов, который оказался на 141 месте. Цена за квадрат в центре, по данным статистики, составляет 1,7 тысячи евро. Одесса замыкает общий рейтинг – 143 место со стоимостью 1,2 тысячи евро.