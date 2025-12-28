Города с наибольшим количеством небоскребов: кто возглавляет рейтинг

От мегаполисов Восточной Азии до амбициозных проектов Ближнего Востока небоскребы стали ключевым элементом современных городских ландшафтов. В то же время не все города развиваются вертикально одинаково: для одних высотная застройка – вынужденный ответ на дефицит земли и плотность населения, для других – способ подчеркнуть экономические и символические амбиции.

О причинах возведения небоскребов, а также городах, где их больше всего, 24 Канал рассказывает со ссылкой на CN Traveller.

Что известно о городах с наибольшим количеством небоскребов?

По данным Совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH), в рейтинг городов с наибольшим количеством завершенных зданий более 150 метров входят мегаполисы, где высотное строительство стало ответом на пространственные и экономические вызовы. Данные актуальны по состоянию на июль 2025 года.

Гонконг возглавляет список с более 550 небоскребами. Город, зажат между горами и морем, был вынужден развиваться вверх из-за острого дефицита земли. Его горизонт формируют плотные жилые башни и знаковые коммерческие здания вроде Международного торгового центра и башни Банка Китая.



Небоскребы в Гонконге / Фото Chunyip Wong

Шэньчжэнь имеет более 380 небоскребов и является примером стремительной китайской урбанизации. За несколько десятилетий он превратился из рыбацкой деревни в технологический мегаполис с одними из самых высоких и самых смелых по дизайну зданий в мире, в частности финансовым центром Ping An.



Высотки в Шэньчжэне / Фото Bing Fung

Нью-Йорк, который считают родиной небоскребов, насчитывает более 320 высоток. Его силуэт сочетает исторические иконы и современные сверхтонкие башни. Гибкие зональные правила и инженерные инновации позволили городу развивать многофункциональные здания, сочетающие жилье, офисы и общественные пространства.



Небоскребы в Нью-Йорке / Фото Deven Dadbhawala

Дубай с более чем 250 небоскребами стал символом архитектурных амбиций и роскоши. Вертикальное развитие здесь связано с туризмом, инвестициями и диверсификацией экономики, а самой яркой доминантой остается Бурдж Халифа – самое высокое здание в мире.



Высокие дома в Дубае / Фото Lu ShaoJi

Гуанчжоу замыкает пятерку с более 220 небоскребами. Как важный экономический центр юга Китая, город активно развивает деловые районы вдоль реки Жемчужин, сочетая историческое наследие с современной архитектурой и инновационным дизайном.



Небоскребы в Гуанчжоу / Фото Yin Wenjie

Что известно о самом высоком небоскребе в мире и возможном появлении нового рекордсмена?

Самым высоким небоскребом и одновременно самым высоким сооружением в мире остается Бурдж Халифа в Дубае. Его высота достигает 828 метров, здание насчитывает 163 этажа и было введено в эксплуатацию в 2010 году.

Саудовская Аравия возводит The Mukaab – будущий самый большой небоскреб в мире. Здание будет иметь форму масштабного куба высотой около 400 метров и шириной 370 метров. Проект будет отличаться футуристическим дизайном с виртуальными экранами на фасаде и голографическими проекциями.