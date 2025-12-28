Про причини зведення хмарочосів, а також містах, де їх найбільше, 24 Канал розповідає з посиланням на CN Traveller.

Що відомо про міста з найбільшою кількістю хмарочосів?

За даними Ради з висотних будівель та міського середовища (CTBUH), до рейтингу міст із найбільшою кількістю завершених будівель понад 150 метрів входять мегаполіси, де висотне будівництво стало відповіддю на просторові та економічні виклики. Дані актуальні станом на липень 2025 року.

Гонконг очолює список із понад 550 хмарочосами. Місто, затиснуте між горами та морем, було змушене розвиватися вгору через гострий дефіцит землі. Його горизонт формують щільні житлові вежі та знакові комерційні будівлі на кшталт Міжнародного торгового центру й вежі Банку Китаю.



Хмарочоси в Гонконгу / Фото Chunyip Wong

Шеньчжень має понад 380 хмарочосів і є прикладом стрімкої китайської урбанізації. За кілька десятиліть він перетворився з рибальського села на технологічний мегаполіс з одними з найвищих і найсміливіших за дизайном будівель у світі, зокрема фінансовим центром Ping An.



Висотки в Шеньчжені / Фото Bing Fung

Нью-Йорк, який вважають батьківщиною хмарочосів, налічує понад 320 висоток. Його силует поєднує історичні ікони та сучасні надтонкі вежі. Гнучкі зонувальні правила й інженерні інновації дозволили місту розвивати багатофункціональні будівлі, що поєднують житло, офіси та громадські простори.



Хмарочоси в Нью-Йорку / Фото Deven Dadbhawala

Дубай із більш ніж 250 хмарочосами став символом архітектурних амбіцій і розкоші. Вертикальний розвиток тут пов'язаний із туризмом, інвестиціями та диверсифікацією економіки, а найяскравішою домінантою залишається Бурдж Халіфа – найвища будівля у світі.



Високі будинки в Дубаї / Фото Lu ShaoJi

Гуанчжоу замикає п'ятірку з понад 220 хмарочосами. Як важливий економічний центр півдня Китаю, місто активно розвиває ділові райони вздовж річки Перлин, поєднуючи історичну спадщину з сучасною архітектурою та інноваційним дизайном.



Хмарочоси в Гуанчжоу / Фото Yin Wenjie

Що відомо про найвищий хмарочос у світі та можливу появу нового рекордсмена?

Найвищим хмарочосом і водночас найвищою спорудою у світі залишається Бурдж Халіфа в Дубаї. Його висота сягає 828 метрів, будівля налічує 163 поверхи та була введена в експлуатацію у 2010 році.

Саудівська Аравія зводить The Mukaab – майбутній найбільший хмарочос у світі. Будівля матиме форму масштабного куба заввишки близько 400 метрів і завширшки 370 метрів. Проєкт вирізнятиметься футуристичним дизайном із віртуальними екранами на фасаді та голографічними проєкціями.