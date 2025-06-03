Не Мадрид и не Барселона: где за квадратный метр можно отдать дешевле всего
- Самый дешевый город для покупки жилья в Испании в этом году – Альмаден в провинции Сьюдад-Реаль, где за квадратный метр просят в среднем 344 евро.
- Другие дешевые муниципалитеты включают Алькаудете-де-ла-Хара, Виламарин, Малагон и Велес Бланко.
Многие регионы в Испании имеют довольно низкую цену на покупку недвижимости. Следовательно, цена за квадратный метр может стартовать даже от чуть больше, чем 300 евро. К популярным регионам с низкими ценами на жилье входят Андалусия, Мурсия и Кастилия-Ла-Манча.
В таких районах обычно цены на продажу дома или квартиры ниже, чем в более дорогих районах, например Мадрид, Барселона или Балеарские острова, передает 24 Канал со ссылкой на издание Idealista.
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Самые дешевые города в Испании для покупки жилья
Согласно исследованию издания, самый дешевый город в Испании для покупки жилья в этом году дома в этом году – в провинции Сьюдад-Реаль, Кастилия-Ла-Манча.
Речь идет, в частности, о городе Альмадени, где за квадратный метр просят в среднем лишь 344 евро.
Далее в списке идут такие дешевые муниципалитеты:
- Алькаудете-де-ла-Хара (Толедо) – в среднем 357 евро за метр квадратный,
- Виламарин (Оренсе) – 375 евро за метр квадратный,
- Малагон (Сьюдад-Реаль) – 395 евро за квадрат,
- Велес Бланко (Альмерия) – 397 за метр квадратный.
Таким образом, 1-комнатная квартира, площадью от 30 до 45 квадратных метров, обойдется в Альмадене от 10,3 тысячи евро до почти 15,5 тысячи евро. А в Велес Бланко – от почти 12 тысячи евро до 17,8 тысячи евро.