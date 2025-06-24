В таких районах обычно цены на продажу дома или квартиры ниже, чем в более дорогих районах, например Мадрид, Барселона или Балеарские острова, передает 24 Канал со ссылкой на издание Idealista.

Интересно Сколько стоит арендовать квартиру в Чехии и где искать варианты жилья

Самые дешевые города в Испании для покупки жилья

Согласно исследованию издания, самый дешевый город в Испании для покупки жилья в этом году дома в этом году – в провинции Сьюдад-Реаль, Кастилия-Ла-Манча.

Речь идет, в частности, о городе Альмадени, где за квадратный метр просят в среднем лишь 344 евро.

Далее в списке идут такие дешевые муниципалитеты:

Алькаудете-де-ла-Хара (Толедо) – в среднем 357 евро за метр квадратный,

– в среднем 357 евро за метр квадратный, Виламарин (Оренсе) – 375 евро за метр квадратный,

– 375 евро за метр квадратный, Малагон (Сьюдад-Реаль) – 395 евро за квадрат,

– 395 евро за квадрат, Велес Бланко (Альмерия) – 397 за метр квадратный.

Таким образом, 1-комнатная квартира, площадью от 30 до 45 квадратных метров, обойдется в Альмадене от 10,3 тысячи евро до почти 15,5 тысячи евро. А в Велес Бланко – от почти 12 тысячи евро до 17,8 тысячи евро.