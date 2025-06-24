У таких районах зазвичай ціни на продаж будинку чи квартири нижчі, аніж у дорожчих районах, як-от Мадрид, Барселона чи Балеарські острови, передає 24 Канал з посиланням на видання Idealista.

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Найдешевші міста в Іспанії для купівлі житла

Згідно із дослідженням видання, найдешевше місто в Іспанії для купівлі будинку цього року – у провінції Сьюдад-Реаль, Кастилія-Ла-Манча.

Йдеться, зокрема, про місто Альмадені, де за квадратний метр просять в середньому лише 344 євро.

Далі у списку йдуть такі найдешевші муніципалітети:

Алькаудете-де-ла-Хара (Толедо) – в середньому 357 євро за метр квадратний,

– в середньому 357 євро за метр квадратний, Віламарін (Оренсе) – 375 євро за метр квадратний,

– 375 євро за метр квадратний, Малагон (Сьюдад-Реаль) – 395 євро за квадрат,

– 395 євро за квадрат, Велес Бланко (Альмерія) – 397 за метр квадратний.

Таким чином, 1-кімнатна квартира, площею від 30 до 45 квадратних метрів, обійдеться в Альмадені від 10,3 тисячі євро до майже 15,5 тисячі євро. А у Велес Бланко – від майже 12 тисячі євро до 17,8 тисячі євро.