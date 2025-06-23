Про ціни на оренду квартир в Чехії та особливості ринку 24 Канал розповідає з посиланням на матеріал Delo.ua.
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Чинники, які впливають на ринок нерухомості Чехії
Завдяки стабільному економічному зростанню Чехія приваблює дедалі більше іноземних інвестицій. Це сприяє зростанню кількості орендарів – насамперед серед фахівців міжнародних компаній і студентів провідних університетів країни. У результаті формується сталий попит на житло, особливо в оренду.
Ціни на нерухомість у Чехії істотно відрізняються залежно від регіону. Найдорожче житло традиційно пропонує столиця – Прага. Серед інших популярних міст – Брно, Пльзень і Острава. Вартість оренди там зазвичай становить 60 – 80% від празького рівня.
Що слід знати про оренду нерухомості в Чехії
Правові відносини між орендодавцем і наймачем регулюються Цивільним кодексом Чехії. Законодавство в цьому аспекті доволі прозоре й водночас лояльне до обох сторін.
Орендний договір обов'язково має бути оформлений письмово та містити:
- детальний опис житлового об'єкта;
- суму щомісячної орендної плати;
- терміни оплати;
- тривалість оренди;
- умови дострокового розірвання.
За домовленістю сторін договір можна укласти самостійно – без посередників. Проте це вимагає довіри між орендодавцем та орендарем. Більш надійний варіант — залучити рієлтора.
У Брно орендувати житло дешевше, ніж у Празі / Фото Pexels
Як і де шукати квартиру в Чехії
Якщо ви приїхали до Чехії не за програмою з проживанням або ваша компанія не забезпечує житло, оптимальним варіантом для пошуку квартири стануть спеціалізовані онлайн-ресурси:
- reality.cz – найбільший портал із пропозиціями оренди та продажу;
- bezrealitky.cz – сайт для оренди напряму від власників, без участі агентів;
- reality.idnes.cz – частина великого новинного ресурсу, з оновленням оголошень щодня;
- фейсбук-групи – тематичні спільноти, де публікують пропозиції житла;
- агентства нерухомості – наприклад, RE/MAX.
Що означають позначення квартир у Чехії
Під час перегляду оголошень варто знати, як у Чехії класифікують квартири. Формати на кшталт "1+kk" або "3+1" можуть здатися незвичними, але насправді все просто: перша цифра – кількість житлових кімнат (спальня, вітальня, кабінет тощо); позначка після "+" – тип кухні: +1 – окрема кухня як окрема кімната, +kk – кухня, поєднана з вітальнею чи іншим простором.
Приклади форматів квартир:
- 1+kk – однокімнатна з кухонним куточком;
- 2+1 – дві кімнати та окрема кухня;
- 3+kk – три кімнати, одна з яких об'єднана з кухнею;
- 3+1 – три окремі кімнати та кухня.
У Чехії є спеціальні позначення формату житла / Фото Pexels
Ціни на оренду житла в регіонах
- Прага – від 12 000 до 25 000 крон (23 000 – 48 000 гривень);
- Брно – від 10 000 до 15 000 крон (19 000 – 29 000 гривень);
- Пльзень – від 9 000 до 14 000 крон (17 000 – 27 000 гривень);
- Острава – від 7 000 крон (від 13 000 тисяч гривень);
- Оломоуц – від 8 000 до 13 000 крон (15 000 – 25 000 гривень).
Інші витрати при оренді квартири в Чехії
Оренда житла в Чехії передбачає не лише базову плату, але й низку додаткових витрат. Приблизна структура витрат виглядає так:
- комунальні послуги – 2 500 – 5 500 крон (4 800 – 10 000 гривень), включають опалення, воду, сміття, догляд за будинком;
- електроенергія – 1 000 – 2 500 крон (1 900 – 4 800 гривень), залежить від площі та кількості техніки;
- газ (якщо є) – 500 – 1 500 крон (970 – 2 900 гривень);
- інтернет і телебачення – 500 – 1 200 крон (970 – 2 300 гривень);
- страхування квартири та відповідальності – приблизно 300 – 600 крон на місяць (580 – 1 100 гривень).