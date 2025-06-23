О ценах на аренду квартир в Чехии и особенностях рынка 24 Канал рассказывает со ссылкой на материал Delo.ua.
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Факторы, которые влияют на рынок недвижимости Чехии
Благодаря стабильному экономическому росту Чехия привлекает все больше иностранных инвестиций. Это способствует росту количества арендаторов – прежде всего среди специалистов международных компаний и студентов ведущих университетов страны. В результате формируется устойчивый спрос на жилье, особенно в аренду.
Цены на недвижимость в Чехии существенно отличаются в зависимости от региона. Самое дорогое жилье традиционно предлагает столица – Прага. Среди других популярных городов – Брно, Пльзень и Острава. Стоимость аренды там обычно составляет 60 – 80% от пражского уровня.
Что следует знать об аренде недвижимости в Чехии
Правовые отношения между арендодателем и нанимателем регулируются Гражданским кодексом Чехии. Законодательство в этом аспекте довольно прозрачное и одновременно лояльное к обеим сторонам.
Арендный договор обязательно должен быть оформлен письменно и содержать:
- детальное описание жилого объекта;
- сумму ежемесячной арендной платы;
- сроки оплаты;
- продолжительность аренды;
- условия досрочного расторжения.
По договоренности сторон договор можно заключить самостоятельно – без посредников. Однако это требует доверия между арендодателем и арендатором. Более надежный вариант - привлечь риелтора.
В Брно арендовать жилье дешевле, чем в Праге / Фото Pexels
Как и где искать квартиру в Чехии
Если вы приехали в Чехию не по программе с проживанием или ваша компания не обеспечивает жилье, оптимальным вариантом для поиска квартиры станут специализированные онлайн-ресурсы:
- reality.cz – самый большой портал с предложениями аренды и продажи;
- bezrealitky.cz – сайт для аренды напрямую от владельцев, без участия агентов;
- reality.idnes.cz – часть большого новостного ресурса, с обновлением объявлений ежедневно;
- фейсбук-группы – тематические сообщества, где публикуют предложения жилья;
- агентства недвижимости – например, RE/MAX.
Что означают обозначения квартир в Чехии
При просмотре объявлений стоит знать, как в Чехии классифицируют квартиры. Форматы вроде "1+kk" или "3+1" могут показаться необычными, но на самом деле все просто: первая цифра – количество жилых комнат (спальня, гостиная, кабинет и т.д.); отметка после "+" – тип кухни: +1 – отдельная кухня как отдельная комната, +kk – кухня, совмещенная с гостиной или иным пространством.
Примеры форматов квартир:
- 1+kk – однокомнатная с кухонным уголком;
- 2+1 – две комнаты и отдельная кухня;
- 3+kk – три комнаты, одна из которых объединена с кухней;
- 3+1 – три отдельные комнаты и кухня.
В Чехии есть специальные обозначения формата жилья / Фото Pexels
Цены на аренду жилья в регионах
- Прага – от 12 000 до 25 000 крон (23 000 – 48 000 гривен);
- Брно – от 10 000 до 15 000 крон (19 000 – 29 000 гривен);
- Пльзень – от 9 000 до 14 000 крон (17 000 – 27 000 гривен);
- Острава – от 7 000 крон (от 13 000 тысяч гривен);
- Оломоуц – от 8 000 до 13 000 крон (15 000 – 25 000 гривен).
Другие расходы при аренде квартиры в Чехии
Аренда жилья в Чехии предусматривает не только базовую плату, но и ряд дополнительных расходов. Примерная структура расходов выглядит так:
- коммунальные услуги – 2 500 – 5 500 крон (4 800 – 10 000 гривен), включают отопление, воду, мусор, уход за домом;
- электроэнергия – 1 000 – 2 500 крон (1 900 – 4 800 гривен), зависит от площади и количества техники;
- газ (если есть) – 500 – 1 500 крон (970 – 2 900 гривен);
- интернет и телевидение – 500 – 1 200 крон (970 – 2 300 гривен);
- страхование квартиры и ответственности – примерно 300 – 600 крон в месяц (580 – 1 100 гривен).