О ценах на аренду квартир в Чехии и особенностях рынка 24 Канал рассказывает со ссылкой на материал Delo.ua.

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Факторы, которые влияют на рынок недвижимости Чехии

Благодаря стабильному экономическому росту Чехия привлекает все больше иностранных инвестиций. Это способствует росту количества арендаторов – прежде всего среди специалистов международных компаний и студентов ведущих университетов страны. В результате формируется устойчивый спрос на жилье, особенно в аренду.

Цены на недвижимость в Чехии существенно отличаются в зависимости от региона. Самое дорогое жилье традиционно предлагает столица – Прага. Среди других популярных городов – Брно, Пльзень и Острава. Стоимость аренды там обычно составляет 60 – 80% от пражского уровня.

Что следует знать об аренде недвижимости в Чехии

Правовые отношения между арендодателем и нанимателем регулируются Гражданским кодексом Чехии. Законодательство в этом аспекте довольно прозрачное и одновременно лояльное к обеим сторонам.

Арендный договор обязательно должен быть оформлен письменно и содержать:

детальное описание жилого объекта;

сумму ежемесячной арендной платы;

сроки оплаты;

продолжительность аренды;

условия досрочного расторжения.

По договоренности сторон договор можно заключить самостоятельно – без посредников. Однако это требует доверия между арендодателем и арендатором. Более надежный вариант - привлечь риелтора.



В Брно арендовать жилье дешевле, чем в Праге / Фото Pexels

Как и где искать квартиру в Чехии

Если вы приехали в Чехию не по программе с проживанием или ваша компания не обеспечивает жилье, оптимальным вариантом для поиска квартиры станут специализированные онлайн-ресурсы:

reality.cz – самый большой портал с предложениями аренды и продажи;

bezrealitky.cz – сайт для аренды напрямую от владельцев, без участия агентов;

reality.idnes.cz – часть большого новостного ресурса, с обновлением объявлений ежедневно;

фейсбук-группы – тематические сообщества, где публикуют предложения жилья;

агентства недвижимости – например, RE/MAX.

Что означают обозначения квартир в Чехии

При просмотре объявлений стоит знать, как в Чехии классифицируют квартиры. Форматы вроде "1+kk" или "3+1" могут показаться необычными, но на самом деле все просто: первая цифра – количество жилых комнат (спальня, гостиная, кабинет и т.д.); отметка после "+" – тип кухни: +1 – отдельная кухня как отдельная комната, +kk – кухня, совмещенная с гостиной или иным пространством.

Примеры форматов квартир:

1+kk – однокомнатная с кухонным уголком;

2+1 – две комнаты и отдельная кухня;

3+kk – три комнаты, одна из которых объединена с кухней;

3+1 – три отдельные комнаты и кухня.



В Чехии есть специальные обозначения формата жилья / Фото Pexels

Цены на аренду жилья в регионах

Прага – от 12 000 до 25 000 крон (23 000 – 48 000 гривен);

Брно – от 10 000 до 15 000 крон (19 000 – 29 000 гривен);

Пльзень – от 9 000 до 14 000 крон (17 000 – 27 000 гривен);

Острава – от 7 000 крон (от 13 000 тысяч гривен);

Оломоуц – от 8 000 до 13 000 крон (15 000 – 25 000 гривен).

Другие расходы при аренде квартиры в Чехии

Аренда жилья в Чехии предусматривает не только базовую плату, но и ряд дополнительных расходов. Примерная структура расходов выглядит так: