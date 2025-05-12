Вместо самолетов дикая природа: во что превратился аэропорт в США, который должен был быть крупнейшим в мире

Подробно об истории аэропорта-призрака и его настоящем 24 Канал рассказывает со ссылкой на издание Bild.

Читайте также Определили самое "уродливое" здание в США: как оно выглядит

Как выглядит аэропорт сейчас

Аэропорт Эверглейдс расположен в сердце заповедника "Большой кипарис", на юге Флориды. Его планировали сделать крупнейшим аэропортом в мире, однако проект так и остался незавершенным. Строительство прекратили 55 лет назад. Сейчас там можно увидеть только две длинные взлетно-посадочные полосы.

На снимках Google Maps заметно, что взлетные полосы окружают сплошные болота.

Панорамное фото показывает отсутствие инфраструктуры: не было возведено ни терминалов, ни диспетчерской башни. Как отмечают журналисты, прогнозы экологов, высказанные еще полвека назад, начинают сбываться – территория заброшена, ее постепенно затапливает вода, а среди руин хозяйничают хищные рептилии.

Сейчас вместо пассажиров там только крокодилы и аллигаторы,

– иронизирует издание.



Так выглядит крупнейший в мире аэропорт-призрак в США / Фото Google Earth

Что известно о его истории

Как выяснилось, строительство аэропорта стартовало в 1968 году. Предполагалось, что аэропорт будет занимать территорию площадью 25 тысяч гектаров и будет иметь шесть взлетных полос. Он должен был быть в 5 раз больше, чем Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Проект включал также автомагистраль и железную дорогу для транспортировки пассажиров в Майами. Его главной целью было обслуживание трансатлантических рейсов, которые должны были прилетать из Европы и направляться в сторону Тихого океана. Предполагалось, что для таких перелетов будут использовать сверхзвуковой самолет Boeing 2707, разработка которого в то время еще продолжалась, однако идею сверхзвукового авиалайнера свернули в 1971 году, а еще раньше приостановили и само строительство аэропорта.

Экологические организации выступали против проекта, предостерегая, что он угрожает экосистеме региона и многочисленным видам животных, в частности аллигаторам, которые являются частью наследия ЮНЕСКО. Несмотря на инвестиции в размере 2 миллиардов долларов и возведенную трехкилометровую полосу, в 1970 году работы были окончательно остановлены. Как отмечает издание, теперь это просто заброшенный "аэропорт-призрак".

Впрочем, взлетную полосу используют и сегодня. Объект получил название "Учебно-переходной аэропорт Дейд-Колльер" и служит для тренировок пилотов и транзита.