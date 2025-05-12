Детально про історію аеропорту-привида та його сьогодення 24 Канал розповідає з посиланням на видання Bild.

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Який вигляд аеропорт має нині

Аеропорт Еверглейдс розташований у серці заповідника "Великий кипарис", що на півдні Флориди. Його планували зробити найбільшим аеропортом у світі, проте проєкт так і залишився незавершеним. Будівництво припинили 55 років тому. Нині там можна побачити лише дві довгі злітно-посадкові смуги.

На знімках Google Maps помітно, що злітні смуги оточують суцільні болота.

Панорамне фото показує відсутність інфраструктури: не було зведено ні терміналів, ні диспетчерської вежі. Як зауважують журналісти, прогнози екологів, висловлені ще пів століття тому, починають справджуватися – територія закинута, її поступово затоплює вода, а серед руїн господарюють хижі рептилії.

Нині замість пасажирів там тільки крокодили й алігатори,

– іронізує видання.



Такий вигляд має найбільший у світі аеропорт-привид у США / Фото Google Earth

Що відомо про його історію

Як з'ясувалося, будівництво аеропорту стартувало у 1968 році. Передбачалося, що аеропорт займатиме територію площею 25 тисяч гектарів і матиме шість злітних смуг. Він мав бути у 5 разів більшим, ніж Міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку.

Проєкт включав також автомагістраль і залізницю для транспортування пасажирів до Маямі. Його головною метою було обслуговування трансатлантичних рейсів, які мали прилітати з Європи й прямувати у сторону Тихого океану. Передбачалося, що для таких перельотів використовуватимуть надзвуковий літак Boeing 2707, розробка якого на той час ще тривала.Однак ідею надзвукового авіалайнера згорнули в 1971 році, а ще раніше призупинили й саме будівництво аеропорту.

Екологічні організації виступали проти проєкту, застерігаючи, що він загрожує екосистемі регіону та численним видам тварин, зокрема алігаторам, які є частиною спадщини ЮНЕСКО. Попри інвестиції у розмірі 2 мільярдів доларів та зведену трикілометрову смугу, у 1970 році роботи було остаточно зупинено. Як зазначає видання, тепер це просто занедбаний "аеропорт-привид".

Втім, злітну смугу використовують і сьогодні. Об'єкт отримав назву "Навчально-перехідний аеропорт Дейд-Колльєр" і служить для тренувань пілотів і транзиту.