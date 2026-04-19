10 лет строил маленький дом собственноручно: сколько американец планирует заработать на нем

Американец собственноручно построил небольшой дом и планирует сдавать его в аренду, чтобы получать до 15 тысяч долларов в год. На реализацию этого проекта ушло около десяти лет.

Как мужчина построил дом за 45 тысяч долларов?

Джим МакЭлвейн имеет участок в сельской местности штата Огайо, примерно в часе езды от Колумбуса пишет Business Insider.

Сначала он хотел привести ее в порядок и использовать для отдыха, но впоследствии решил построить там небольшой дом. Строительство растянулось почти на десять лет, ведь мужчина работал над ним в свободное время, преимущественно на выходных.

Как выглядел участок до начала строительства / Фото Business Insider

Значительную часть работ он выполнил сам: собрал каркас, обустроил пол, установил окна и смонтировал крышу. А когда не понимал, как и что надо делать, просто смотрел видео на YouTube. Во время пандемии COVID-19 работы продвигались быстрее, ведь появилось больше времени, которое он мог посвятить строительству.

Дом, который строил Джим МакЭлвейн / Фото Business Insider

К специалистам обращался только там, где это было необходимо – для электрики и сантехники. В общем МакЭлвейн потратил около 45 тысяч долларов, что вдвое дешевле средней цены дома в Огайо. Как отмечает сайт homeguide, средняя стоимость подобного дома может стоить от 80 тысяч до 150 тысяч долларов.

Сколько можно заработать на таком доме?

Площадь дома – около 37 квадратных метров. Внутри есть все необходимое для жизни: кухня, душ и кондиционер. На участке также обустроили бар под открытым небом и печь.

Владелец планирует сдавать дом через Airbnb. По его расчетам, ночь пребывания будет стоить примерно 250 долларов, а годовой доход может достигать до 15 тысяч долларов.

Интерьер дома / Фото Business Insider

Кроме аренды, МакЭлвейн рассматривает этот проект как инвестицию. По его словам, после завершения строительства стоимость участка уже выросла, поэтому в будущем его можно продать еще дороже.

