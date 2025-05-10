Женщина купила шесть домов всего за 6 евро: как ей это удалось и в каком они состоянии

Американка Рубия Дэниелс купила шесть заброшенных домов в живописном итальянском городке Муссомели. За каждый дом она заплатила примерно по 1 евро.

Это стало возможным благодаря местной инициативе, которая направлена на восстановление заброшенной недвижимости и привлечение новых жителей. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на New York Post.

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Выгодные покупки недвижимости

В 2019 году американка Рубия Дэниелс вместе с мужем и шурином отправилась в Италию, чтобы оформить покупку нескольких старых домов в городе Муссомели, что на Сицилии. Участие в программе по продаже недвижимости по символической цене обошлась ей в примерно 22 600 евро – это расходы на административные сборы и услуги агентства. Сами же дома стоили примерно 1 евро. Их американка купила аж 6.

Приобретенная недвижимость находилась в разном техническом состоянии – от частично разрушенной до полностью непригодной для проживания. Некоторые не имели крыши и основных коммуникаций. Однако многолетний опыт Рубии в сфере планирования позволил ей самостоятельно координировать реконструкцию.



Американка купила в Италии несколько домов по 1 евро каждый / Фото SWNS

Как женщина восстанавливала дома

Первый из домов, который был в худшем состоянии, уже полностью отреставрирован. Общая сумма инвестиций в этот дом составила 56 655 евро. По словам владелицы, в нем теперь обустроена мраморная спальня, и серьезных ремонтов не понадобится по крайней мере ближайшие 50 лет.

Сейчас Рубия владеет шестью объектами, один из которых планирует переоборудовать под оздоровительный центр с занятиями йогой и медитацией. Другие дома, по ее прогнозам, потребуют значительно меньших затрат на ремонт.



Один из домов женщина полностью отреставрировала / Фото SWNS

Женщина лично руководит процессами реконструкции и активно привлекает к работе членов семьи. Она также отдает предпочтение местным материалам и подрядчикам, поддерживая развитие общины Муссомели.

Кроме выгодной стоимости недвижимости, инвестора привлек и спокойный ритм жизни в этом сицилийском городке.

Никто не спешит, все рядом. Кофе с круассаном стоит 1,50 евро. В Калифорнии – постоянный стресс и поверхностность,

– отмечает американка.

Проект американки уже вызывает интерес среди ее близких и не только: две тети женщины планируют переехать в Муссомели на пенсию, а один из домов уже просматривает более 30 потенциальных покупателей.