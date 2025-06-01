Женщина купила дом мечты: реакция ее семьи стала вирусной в соцсетях

31-летняя американка купила замечательный дом в Сент-Луисе, что в штате Миссури. Женщина пригласила в новый дом всю свою семью, и их реакция собрала миллионы просмотров в тиктоке.

Дело в том, что американка купила дом не только для себя, а для всех родных, кого пригласила. Она стала первой в семье, кто таки приобрел жилье после смерти прабабушки, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток женщины.

Читайте также Был дешевле квартиры: студент купил целый остров и теперь самостоятельно строит там жилье

Американка купила дом для семьи, чем ошеломила всех

Автор видео, по имени Алексис, осуществила мечту четырех поколений своей семьи. Она объединила под одной крышей всю семью – впервые после смерти прабабушки.

У нас не было дома для всей семьи с тех пор, как умерла моя прабабушка. Тогда я была еще маленькой. Это была цель, которую я ставила перед собой годами, получив важный опыт,

– рассказывала ранее Алексис.

На видео видно светлый двухуровневый дом и его владелицу, готовящуюся к приходу родных. На лестнице она повесила милый праздничный плакат с надписью: "Добро пожаловать домой". Далее можно увидеть родственников, которые заходит в свое новое жилье, видят плакат и просто не могут сдержать эмоций.

Как семья отреагировала на сюрприз: смотрите видео

Для меня честь собрать семью под одной крышей и иметь возможность проводить больше времени с дедушкой и бабушкой. Смех и воспоминания бесконечны. Это принесло столько спокойствия,

– добавила женщина.

Видео с реакцией родственников собрало семь миллионов просмотров в тиктоке. Момент воссоединения родни под одной крышей тронул многих людей, особенно эмоции бабушки и дедушки.



Как отреагировали бабушка и дедушка / Скриншоты видео

"Поднять семью, целых 3 поколения, до нового и высшего экономического класса – это сила, любовь и цель, которых многие люди даже близко не могут достичь. Невероятно", "То есть ты хочешь сказать, что бабушка и дедушка снова смогут жить со своими двумя дочками, как когда они были маленькими?"

– написали с восторгом комментаторы.

Некоторые из пользователей отметили, что идея купить с семьей дом достаточно перспективная, если каждый вложит определенную долю. Так будет большая вероятность того, что собственное жилье не за горами и переехать из арендованной квартиры точно удастся всем. Ведь цены на недвижимость в США, как и в Британии, постоянно растут.