Сначала Оливер получал образование в одном из университетов Колорадо, однако обучение вне родного штата оказалось очень дорогим. Тогда у американца возникла идея перебраться в Европу, и его выбором стала Финляндия, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Mirror.

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Остров, что стоил меньше, чем квартира

В свободное время Оливер просматривал сайт по продаже недвижимости. И вот однажды он неожиданно увидел свой будущий остров площадью 2,5 акров (около 1 гектара).

Стоимость 31 тысяча долларов показалась какой-то нереальной. "Это было дешевле обычного участка под застройку", – вспоминает американец.

Не раздумывая, парень решил сделать предложение агентам – и его приняли. Уже в марте 2024 года Оливер вместе со своей девушкой приехали на остров, чтобы его обустраивать.



На острове не было ничего / Фото Oliver Russell

Это будет идеальное место для летнего отдыха

Когда парень с девушкой приехали на остров впервые, там не было ничего. "Только деревья и вода вокруг", – делится Оливер.

Пара вручную вырубила немного деревьев, чтобы сделать каркас для простейшего здания, где можно было бы переночевать. Со временем появился и туалет.

Каждая вылазка – это вызов. Нужно планировать, закупаться, перевозить все на лодке, а потом еще и строить. Но это захватывает,

– признался американец, добавив, что они оба совмещают работу на острове со студенческими буднями.



Парень обустраивается на острове / Фото Oliver Russell

Далее пара планирует сделать душевую кабину, а тогда возвести полноценный дом и сауну, которые станут сердцем их летнего острова. Оливер говорит, что финны очень любят дачную жизнь, а такой способ отдыха ему откликается.