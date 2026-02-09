Женщина купила усадьбу в Италии по цене авто: что она нашла внутри
- Американка купила заброшенную средневековую усадьбу на Сицилии за 27 тысяч евро, а на ремонт планирует потратить около 130 тысяч евро.
- Дом имеет три этажа, 17 комнат, семь балконов и семь отдельных входов, а также копию картины Моны Лизы, которую новая владелица решила оставить.
Американка переехала в Италию и купила средневековую заброшенную усадьбу по цене авто. В соцсетях новая владелица поделилась планами по ремонту в доме и интересными находками.
Сколько стоил дом?
Дом расположен на Сицилии в городке Муссомели, который стал известным благодаря программам по продаже старого жилья, сообщает The Sun.
Смотрите также Особняк за 30 миллионов долларов с необычным дизайном стал вирусным в сети
За трехэтажное сооружение женщина заплатила лишь 27 тысяч евро. На момент покупки это составляло около 23 тысяч фунтов стерлингов, что значительно меньше средней стоимости жилья даже в небольших городах Европы.
Дом был заброшен более 30 лет. Новая владелица Кики сразу учитывала, что основные расходы будут связаны не с покупкой, а с восстановлением жилья. Она рассказала, что планирует потратить на ремонт в пять раз больше, то есть около 130 тысяч евро.
Как выглядит дом?
Дом имеет три этажа и сложную внутреннюю планировку. Всего в нем 17 комнат, соединенных коридорами и лестницами. Внешне сооружение выглядит довольно эффектно благодаря сразу семи балконам, которые выходят на узкую улицу старого города.
В некоторых помещениях видно открытые деревянные балки под потолком и старую керамическую плитку на полу. Раньше в доме была большая комната, похожая на библиотеку. Книги в продажу не входили, однако новая владелица нашла там копию картины Моны Лизы, которую решила оставить как часть интерьера.
Копия картины, которую нашла Кики в доме / Скриншот 24 Канала
Еще одна особенность заключается в том, что здание имеет семь отдельных входов. Из-за исторического статуса сооружения их нельзя просто закрыть или перестроить без специальных разрешений, что усложняет проект реконструкции.
Что пишут в комментариях?
После публикации видео в тикток история быстро разошлась по сети. Ролики о старом доме уже собрали более пяти миллионов просмотров, а пользователи активно следят за ходом работ.
В комментариях много слов поддержки и восхищения. Люди пишут, что дом имеет невероятный потенциал и может стать настоящей жемчужиной после ремонта. Некоторые шутят, что постоянные подъемы по лестнице заменят спортзал, а другие интересуются, не планирует ли владелица сделать из дома отель.
На своей странице под ником gucci.spice Кики объяснила, что это личный жилой проект и она восстанавливает дом прежде всего для себя.
Как супруги решили реставрировать имение?
Супруги Бетти и Бен Поп планируют превратить заброшенное "поместье Какаду" в Австралии в роскошный частный особняк с современным дизайном.
Реконструкция, которая продлится около 3 лет, предусматривает создание просторной гостиной, нескольких спален, зон отдыха, бассейна и сохранение части старых граффити.