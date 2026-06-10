Почти каждый второй дом на Андреевском спуске стоит пустым: что происходит

Андреевский спуск остается одной из самых известных туристических улиц Киева, однако все больше его зданий стоят пустыми. По подсчетам краеведов, по меньшей мере 18 из 35 локаций спуска сегодня фактически выпали из публичной жизни.

Почему на Андреевском спуске становится больше пустующих зданий?

Директор ГИАЗ "Древний Киев" Роман Маленков и краевед Егор Кравец в соцсетях рассказали, что практически каждый второй дом на Андреевском спуске сейчас пустует.

Смотрите также Мужчина купил квартиру на 34-м этаже 32-этажного дома: как это возможно

По их словам, на улице стало меньше кафе, галерей и других мест, которые раньше привлекали туристов.

Одной из причин они называют изменение туристических маршрутов. После переноса художественного вернисажа на обновленную аллею на Андреевской горе многие посетители направляются в сторону Владимирской горки и стеклянного моста и уже не возвращаются на спуск.

За последние годы здесь закрылись гончарная галерея на Андреевском спуске, 10А, а также выставочные пространства в домах №2Б, №2В, №3/24 и на Боричевом Току, 31/5. Почти всегда закрытыми остаются Карась Галерея и дворик "Чернобыль-Тура" на Андреевском спуске, 11А.

Только в течение последних двух лет на улице прекратили работу заведение "Канапка" и "Соломенская Броварня". Также с прошлого года не работает кафе "Под Липой" ("Светлица"), где начался ремонт здания.

Андреевский спуск / Фото Романа Маленкова

Егор Кравец подсчитал, что по меньшей мере 18 локаций спуска сейчас не работают из-за строительных конфликтов и финансовой несостоятельности владельцев.

В перечень таких объектов вошли:

Андреевский спуск, 34В – деревянный дом, где когда-то была галерея, стоит пустым, фасад выглядит неопрятно.

Андреевский спуск, 17 – двухэтажный флигель Замка Ричарда стоит пустым с незавершенным ремонтом.

Андреевский спуск, 15 – Замок Ричарда остается многолетним недостроем.

Андреевский спуск, 28А – после закрытия "Соломенской Броварни" здание стоит заброшенным.

Андреевский спуск, 26 – дом находится под арестом, фактически пустует и спрятан за брезентом.

Андреевский спуск, 24 – доходный дом несколько десятилетий подряд разрушается за брезентом.

Андреевский спуск, 22 – галерея "Карась" сообщает на своей странице, что работает в закрытом режиме.

Андреевский спуск, 22А – дом много лет стоит пустым.

Андреевский спуск, 13В – участок, где когда-то стоял аутентичный дом середины XIX века, ныне пустует.

Андреевский спуск, 13Б – дом кафе "Под Липой".

Андреевский спуск, 18 – дом находится в состоянии ремонта и остается за забором.

Андреевский спуск, 16 – строительство гостиницы остановлено, на месте стоит бетонный недострой.

Андреевский спуск, 12 – территория фабрики "Юность" находится в упадке.

Андреевский спуск, 9 – после снятия брезента оказалось, что дом не имеет крыши и постепенно разрушается.

Андреевский спуск, 10А – дом под арестом и стоит пустым.

Площадка возле дома 7А – остается заброшенной.

Сквер Василия Слипака – остается пустым.

Боричев Ток, 31/5 – дом стоит пустым за забором, сейчас идет его реставрация.

Какое сооружение считают самым старым в Украине?

Софийский собор в Киеве и Спасо-Преображенский собор в Чернигове считают самыми древними сохранившимися зданиями Украины. Хотя киевский храм начали возводить раньше, исследователи предполагают, что черниговский собор могли завершить быстрее.

В "Новгородской первой летописи" говорится, что Софийский собор был заложен в 1017 году, но в "Повести временных лет" рассказывается о начале строительства храма Ярославом Мудрым в 1037 году.