Современные бытовки становятся все более востребованными благодаря универсальности и простоте установки. Они превращаются из "временного решения" в удобный и популярный формат жилья и работы.

24 Канал рассказывает, что такое бытовки, какие там условия проживания, и за сколько их можно арендовать.

Смотрите также В каких городах Европы вся зарплата идет на аренду квартиры

Что такое бытовки?

Современные бытовки – это многофункциональные домики, которые можно использовать для различных нужд. Например, как жилье на даче, офис, склад или охранный пост.

Бытовки позволяют организовать комфортное временное или круглогодичное проживание, что особенно выгодно при высоких ценах на аренду жилья в больших городах.

На строительных площадках бытовки часто служат местом для сна и отдыха рабочих и охранников. Внутри могут быть кухня, санузел (душ и туалет), спальные места и небольшой хозяйственный блок.

Обратите внимание! В быту обычно слова "бытовки" и "вагончики" употребляются как синонимы. Впрочем, между ними таки есть разница. Бытовка – это общее название временных или стационарных зданий для жилья, офиса, склада, раздевалки, санузла и тому подобное. Вагончик – конкретная разновидность бытовки, который легко транспортируется и устанавливается.

Какие бывают бытовки?

По назначению бытовки бывают:

жилые – с кухонным помещением, спальным местом и санузлом;

офисные – что-то вроде мини-рабочих-кабинетов;

санитарные – с душем, туалетом, умывальником.

складские – для хранения инструментов, материалов и тому подобное.

комбинированные – несколько функций одновременно (например, жилье + кухня, или офис + санузел).

Например, есть бытовки – раздевалки раздевалки. Они обустраивается на строительных площадках, производствах, в спорткомплексах для переодевания работников. Внутри там могут быть скамейки, шкафчики или вешалки, иногда санузел или душевая. Бывают бытовки-столовые, оборудованные кухонным блоком, столами, стульями или скамейками. Они являются способом организации питания для рабочих или посетителей.

По бытовым назначением бывают 3 типов:

стандартные – в такой конструкции отсутствуют внутренние перегородки. Комнату используют для сна и отдыха или под складирование различных товаров. В таком помещении могут находиться около 4 – 6 человек;

"рубашечки" – внутри расположены два небольших помещения, разделенные коридорчиком. Это дает возможность использовать каждый блок для разных нужд;

С тамбуром – основное помещение отделяется небольшим тамбуром. Так создается буферная зона между жилым пространством и улицей. Это отличное решение для холодного времени года;

По конструкции бытовки могут быть мобильные (вагончики), модульные (можно соединять в большие помещения), стационарные (для долгосрочного использования).

По материалу они тоже разные:

металлические – самые распространенные, прочные и долговечные, металл сам по себе плохо удерживает тепло, но эту проблему решает утеплитель, расположенный между слоями обшивки;

деревянные – более дешевые, экологичные, но менее долговечные;

сэндвич-панели – с лучшей теплоизоляцией, подходят для комфортного проживания.

По уровню комфорта бытовки могут быть базовыми помещениями, так и почти полноценным мини-домом со всеми удобствами.

Какие оптимальные размеры бытовок?

Чаще всего строительные вагончики имеют длину 4 – 8 метров, ширину и высоту – по 2,5 метра. При таких параметрах внутри можно разместить все необходимое: несколько кроватей, компактную кухонную зону, шкафчики или полки для инструментов и даже небольшой рабочий участок. Общая площадь колеблется от 10 до 20 метров квадратных, что позволяет создать удобные условия для рабочих.

Дачные и офисные бытовки обычно немного больше – 6 – 8 метров в длину при стандартных 2,5 метра в ширину и высоту. Такие размеры обеспечивают комфорт и одновременно легко перевозятся и монтируются на участке. Внутри можно обустроить одну – две комнаты, небольшую кухню и санузел. Площадь составляет около 15 – 20 метров квадратных, чего хватает для семейного отдыха на природе.

Жилые варианты чаще всего имеют длину 6–9 метров и стандартную ширину и высоту 2,5 метра. Это позволяет организовать полноценное жилье со всеми базовыми удобствами: спальней, кухней и санузлом. Такие бытовки подходят для проживания одного или двух человек, а площадь в среднем составляет 15 – 22,5 метра квадратных.

Почему бытовки становятся популярными?

Спрос на бытовки можно объяснить их универсальностью и удобством. Они легкие в транспортировке, быстро устанавливаются и не требуют сложного фундамента, что делает их идеальным решением для временного жилья или работы.

Среди основных преимуществ бытовок:

мобильность: их легко перевезти и установить в любом месте;

универсальность: подходят для проживания, работы, хранения вещей и т.д;

экономичность: значительно дешевле стационарных зданий и не требуют капитального строительства;

комфорт: могут быть оснащены электричеством, отоплением, мебелью, кухней, гардеробной;

монтаж и демонтаж занимают считанные часы или дни, в зависимости от размера и комплектации;

Сколько стоит аренда вагончиков и бытовок в Киеве?

Современный рынок предлагает множество вариантов бытовок в разных ценовых категориях. Их можно арендовать, обычно – минимум на месяц.

Так, арендовать бытовку размером 6 на 2,4 метра в Киеве можно по цене где-то от 3000 гривен в месяц. В эту стоимость входит проведены электричество и утепление. Внутренняя комплектация оплачивается дополнительно. Разница в аренде между бывшей в употреблении и новой бытовками примерно – 500 гривен.

Бытовка 6 на 2,4 метра / Фото vagonchuk.com

Стоимость бытовок зависит от размера домика, его состояния – новый или подержанный, материалов и тому подобное.

Так, например бытовка жилая с тамбуром и санузлом – 15 метров квадратных, вместимость 2 – 4 человека стоит от 330 000 гривен. Санузел комплектуется бойлером, душевой кабиной, раковиной и унитазом. В то же время бытовка имеет технические выходы для подключения к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Бытовка за 330 000 / Фото blockunit.com.ua

Бытовка 6 на 2,4 метра на металлическом каркасе, утепленная, оснащена электропроводкой и готова к использованию стоит от 85 тысяч гривен.

Бытовка без удобств / Фото "Булава"

Модульные домики премиального качества с санузлом и кухней, двумя комнатами можно купить за 700 000 гривен.

Могут ли быть обустроены модульные домики / Фото containex.com