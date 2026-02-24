Сдал дом в аренду без согласия совладельцев: отменят ли договор

Один из совладельцев не может самостоятельно сдать дом в аренду, если недвижимость находится в общей долевой собственности. Закон требует согласия всех собственников, иначе договор могут признать недействительным.

Что означает общая долевая собственность?

Общая долевая собственность возникает тогда, когда дом или другой объект недвижимости принадлежит двум или более лицам, а каждому определена конкретная доля, отмечается в Гражданском кодексе Украины.

Это может быть половина, треть или другой размер, зафиксированный в документах о праве собственности.

Каждый совладелец имеет право пользоваться имуществом в соответствии со своей долей. В то же время распоряжаться всем объектом, в частности сдавать его в аренду, можно только с согласия всех совладельцев. Решения по управлению общим имуществом принимаются совместно.

Может ли один совладелец сдать весь дом?

Если один из владельцев заключает договор аренды без согласования с другими, это создает юридические риски. Другие совладельцы имеют право обжаловать такой договор в суде. В случае спора его могут признать недействительным.

Важно! Это означает, что арендатор также оказывается в зоне риска. Если между собственниками возникнет конфликт, пользование домом могут ограничить или прекратить на основании судебного решения.

Можно ли сдать только свою долю?

Совладелец имеет право распоряжаться своей долей. Однако для полноценной аренды она должна быть выделена в натуре, то есть оформлена как отдельный объект с технической документацией.

Выделение доли возможно по договоренности между совладельцами с нотариальным удостоверением или через суд. После завершения процедуры владелец может самостоятельно заключать договоры аренды в отношении своей части дома.

Какие правила действуют при продаже доли?

Продать свою долю совладелец может без согласия других, но они имеют преимущественное право на покупку. Владелец обязан письменно уведомить других о намерении продажи, указать цену и условия.

Если в течение определенного срока совладельцы не воспользуются своим правом, долю разрешено продать третьему лицу на тех же условиях.

Как поделить дом, если совладелец в России?