Що означає спільна часткова власність?

Спільна часткова власність виникає тоді, коли будинок або інший об'єкт нерухомості належить двом чи більше особам, а кожному визначена конкретна частка, зазначається в Цивільному кодексі України.

Це може бути половина, третина або інший розмір, зафіксований у документах про право власності.

Кожен співвласник має право користуватися майном відповідно до своєї частки. Водночас розпоряджатися всім об'єктом, зокрема здавати його в оренду, можна лише за згодою всіх співвласників. Рішення щодо управління спільним майном ухвалюються спільно.

Чи може один співвласник здати весь будинок?

Якщо один із власників укладає договір оренди без погодження з іншими, це створює юридичні ризики. Інші співвласники мають право оскаржити такий договір у суді. У разі спору його можуть визнати недійсним.

Важливо! Це означає, що орендар також опиняється в зоні ризику. Якщо між власниками виникне конфлікт, користування будинком можуть обмежити або припинити на підставі судового рішення.

Чи можна здати лише свою частку?

Співвласник має право розпоряджатися своєю часткою. Однак для повноцінної оренди вона повинна бути виділена в натурі, тобто оформлена як окремий об'єкт з технічною документацією.

Виділ частки можливий за домовленістю між співвласниками з нотаріальним посвідченням або через суд. Після завершення процедури власник може самостійно укладати договори оренди щодо своєї частини будинку.

Які правила діють при продажу частки?

Продати свою частку співвласник може без згоди інших, але вони мають переважне право на купівлю. Власник зобов'язаний письмово повідомити інших про намір продажу, вказати ціну та умови.

Якщо протягом визначеного строку співвласники не скористаються своїм правом, частку дозволено продати третій особі на тих самих умовах.

Як поділити будинок, якщо співвласник у Росії?