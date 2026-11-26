Даже если парковка находится под охраной, арендатору не всегда компенсируют убытки за поврежденный или угнанный автомобиль. А если не проверить документы перед оплатой аренды гаража или парковочного места, можно остаться и без денег, и без места для машины.

Как проверить право собственности на гараж или парковочное место

Перед оплатой аренды необходимо выяснить, кто сдает объект – владелец, субарендатор или оператор стоянки. Право собственности на капитальный гараж или отдельно оформленное парковочное место можно проверить в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, пишет OLX Недвижимость.

Справки гаражного кооператива, пропуска и квитанции об уплате взносов не подтверждают право сдавать объект в аренду. При субаренде следует проверить наличие соответствующего разрешения и срок действия основного договора. Номер и расположение парковочного места должны соответствовать документам.

Что учесть при осмотре гаража и оплате аренды

Во время осмотра важно оценить габариты гаража и ворот, возможность маневрирования и открывания дверей автомобиля. Стоит обратить внимание на состояние крыши, стен, пола, вентиляции, замков и электросети, наличие влаги, протечек и коррозии.

В подземном паркинге нужно проверить высоту потолка, освещение, пешеходные выходы и возможность выезда во время отключений электроэнергии. Также не каждый паркинг имеет статус укрытия. Для открытых стоянок важны условия пользования зимой.

Помимо ежемесячной арендной платы могут возникнуть дополнительные расходы:

оплата охраны;

кооперативные взносы;

оплата электроэнергии;

изготовление ключей или пропусков;

депозит;

комиссия посредника.

Какие условия следует прописать в договоре аренды гаража или парковочного места

В письменном договоре следует указать конкретный объект, срок аренды, условия ее продления, размер и график платежей. Отдельно следует согласовать режим доступа, ограничения пользования, возможность зарядки электромобиля, обязанности по ремонту, условия расторжения договора и возврата залога.

Договоры аренды капитальных сооружений на три года и более, как правило, требуют нотариального заверения, хотя бывают исключения. В акте приема-передачи следует зафиксировать имеющиеся дефекты, переданные ключи и показания счетчика.

Важно различать аренду парковочного места и услугу хранения автомобиля. Камеры видеонаблюдения не заменяют страхование, а наличие охраны не означает, что ее владелец будет нести ответственность за автомобиль. Возмещение убытков зависит от условий договора и обстоятельств происшествия.

Напомним, что самые дорогие парковочные места в новостройках Украины продаются в Полтаве, где медианная стартовая цена составляет 28 тысяч долларов. В Киеве этот показатель достигает 21 200 долларов, а дешевле всего приобрести парковочное место можно в Харькове – за 7 240 долларов.