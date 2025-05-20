В каком городе Украины есть наибольшее количество квартир для аренды

В начале апреля, согласно данным ЛУН, в Киеве на рынке аренды были доступны примерно 5,8 тысячи квартир. Больше всего предложений сосредоточено в ценовой категории от 10 до 15 – 16 тысяч гривен в месяц. В этом диапазоне арендаторы могут выбрать примерно 700 однокомнатных квартир, более 300 двухкомнатных и примерно 70 трехкомнатных вариантов.

Доступного бюджетного жилья ощутимо меньше. Например, среди однокомнатных квартир в пределах 6 – 8 тысяч гривен есть только 26 предложений. Двухкомнатных квартир в ценовой категории 5 – 10 тысяч гривен – меньше 40.

Что касается жилья премиум-класса, то в столице предлагают более 200 однокомнатных квартир с ежемесячной арендной платой более 40 тысяч гривен. Среди них 33 объекта владельцы оценили в более 70 тысяч гривен в месяц.



Больше всего предложений по аренде жилья – в Киеве / Фото flickr.com/ebrd

Что в других городах

В Днепре арендаторам доступны более 3 тысяч квартир, примерно столько же – в Харькове. На рынке аренды жилья Одессы есть примерно 3,3 тысячи предложений. Больше вариантов предлагают во Львове, где насчитывается 4,2 тысячи квартир для аренды.

Кроме того, Киев и Львов пользуются повышенным спросом из-за удаленности от боевых действий. По данным ЛУН, жилье в Киеве сдается в среднем за 6 дней, а во Львове – за 10.