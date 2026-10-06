В Киеве резко выросло предложение квартир в аренду: действительно ли люди массово уезжают?

За два месяца количество активных объявлений об аренде квартир в Киеве выросло на 66 %. В соцсетях появились предположения о массовом отъезде киевлян, но эксперты объясняют, почему делать такие выводы пока рано.

Как изменилось количество объявлений об аренде квартир в Украине

По данным ЛУН, с 1 августа по 2 октября количество активных объявлений об аренде квартир в Киеве выросло на 66%.

Предложение начало увеличиваться еще в августе, а в сентябре рост ускорился. Только за неделю с 25 сентября по 2 октября объявлений стало больше еще на 5,4%.

Аналогичная динамика наблюдалась и в нескольких других городах. В Одессе количество активных объявлений за два месяца выросло более чем в три раза. В Запорожье прирост составил 79%, в Сумах – 78%, а в Херсоне – 72%.

Инфографика ЛУН

В то же время в ряде западных городов количество объявлений резко сократилось. В Черновцах количество активных объявлений сократилось на 65%, в Ужгороде – на 61%, а в Ивано-Франковске – на 59%. В целом для сравнения были взяты данные по 22 городам Украины по состоянию на 1 августа и 2 октября.

Внутреннюю миграцию мы действительно наблюдаем еще с середины августа. Люди готовятся к зиме: меняют жилье и районы в пределах столицы или переезжают в более безопасные регионы. Увеличение количества объявлений в Киеве и сокращение в ряде городов западных областей согласуется с этими процессами. Однако только по объявлениям невозможно определить, сколько людей переехало и по каким причинам,

– отметила руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.

Напомним, за последние три года аренда однокомнатных квартир в некоторых микрорайонах Киева подорожала более чем вдвое. Больше всего цены выросли на Виноградаре, Нивках и Теремках, тогда как самое дешевое жилье можно арендовать на Троещине и Лесном.