Аренда съедает всю зарплату: в каких городах самостоятельно снять жилье практически невозможно

В некоторых украинских городах аренда однокомнатной квартиры уходит более половины средней зарплаты. Для тех, кто ищет двухкомнатную квартиру, иногда одного месячного дохода не хватает даже на оплату аренды.

В каких городах аренда жилья взяла наибольшую часть зарплаты

Аналитики ЛУН сравнили среднюю стоимость аренды с зарплатами в разных городах Украины. Данные по состоянию на 1 июля 2026 года показывают, что наибольшую часть дохода на жилье тратят на западе страны.

Больше всего приходится отдавать жителям Ужгорода. Аренда однокомнатной квартиры там отнимает около 75% средней месячной зарплаты. К слову, именно Ужгород является лидером по стоимости аренды однокомнатных квартир в Украине.

Высокая доля расходов наблюдается и в других западных городах. Во Львове на аренду однокомнатной квартиры требуется около 66% средней зарплаты, в Ивано-Франковске – 65%, а в Луцке – 60%.

В Киеве на такое жилье тратят около 51% среднего заработка. За год этот показатель в столице снизился на 9 процентных пунктов.

В прифронтовых городах аренда отнимает значительно меньшую часть зарплаты. В Харькове на однокомнатную квартиру требуется около 26% среднего дохода, в Николаеве – 29%, в Сумах – 31%, а в Запорожье – 32%. Самый низкий показатель среди перечисленных городов у Херсона, где аренда такого жилья составляет около 18% средней зарплаты.

Снять двухкомнатную квартиру самостоятельно еще сложнее. В Ужгороде средняя арендная плата составляет 114% средней зарплаты. То есть одного месячного заработка не хватит, чтобы полностью оплатить жилье.

Во Львове и Киеве двухкомнатная квартира отнимает около 80% среднего дохода. Менее половины зарплаты на такое жилье тратят в Харькове, Запорожье, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Сумах и Житомире.

Напомним, что в Киеве высокая стоимость аренды не гарантирует стабильного спроса на жилье. После усиления атак арендаторы чаще выбирают нижние этажи и более безопасные районы, а квартиры в отдельных районах не удается сдать даже после существенного снижения цены.