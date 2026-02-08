Где в Украине за зарплату можно арендовать квартиру аж на 5 месяцев

Средние цены на жилье во многих городах уже "съедают" большую часть месячной зарплаты украинцев. Но есть регион, где на среднюю зарплату можно снять квартиру на 5 месяцев.

Какая норма расходов на аренду с зарплаты и как в Украине с этим?

По данным ЛУН, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Украине сейчас существенно варьируется в зависимости от региона – от нескольких тысяч до более 17 тысяч гривен в крупных городах.

По общим оценкам экспертов, которых цитирует Интерфакс, нормой доступной аренды считаются расходы до 30% от месячного дохода, но в Украине часто этот показатель значительно превышают в крупных городах. Именно поэтому при средней зарплате в примерно 15 – 20 тысяч гривен в месяц, которую получает часть украинцев, в дорогих городах аренда даже одного месяца может съедать почти весь доход.

Но есть и другая сторона рынка: в меньших городах и регионах с более низкими ставками аренды однокомнатную квартиру можно снять значительно дешевле – за 4 – 6 тысяч гривен. Такие предложения есть в городах восточных и южных регионов, где средняя арендная плата значительно ниже средней заработной платы.

Где на аренду тратят наименьшую часть зарплаты?

Меньше всего на аренду однокомнатных квартир тратят жители таких городов:

Сумы – 30%;

Николаев и Запорожье – 27%;

Харьков – 21%.

То есть жителям Харькова месячной зарплаты будет достаточно, чтобы оплатить аренду квартиры на 5 месяцев.

Зато больше всего приходится выкладывать за однокомнатные квартиры жителям Ужгорода (79% зарплаты), Львова (65%) и Ивано-Франковска (62%).

На аренду двух- и трехкомнатного жилья соответственно идут еще большие части зарплат.

Как за год изменились цены на аренду жилья в Киеве?

За год в большинстве районов Киева выросло предложение долгосрочной аренды долгосрочной аренды однокомнатных квартир, тогда как спрос в основном снизился или не изменился. Медианные цены на аренду в большинстве районов повысились, а самой дорогой для арендаторов остается центральная часть столицы.

В Дарницком районе аренда однокомнатной квартиры стоит около 15 тысяч гривен, а спрос здесь упал почти на 20%. Самое дешевое жилье для аренды традиционно в Деснянском районе – 9 тысяч гривен, хотя цены здесь также выросли. В центре на Печерске медианная стоимость аренды поднялась до примерно 42 тысяч гривен в месяц.