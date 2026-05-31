В одном регионе аренда квартир подорожала аж на 136%: где цены взлетели больше всего

Спрос на аренду жилья в Украине постепенно растет после зимнего периода, а в отдельных регионах вместе с ним существенно повышаются и цены. Активнее всего квартиры ищут в западных областях, тогда как наибольшее подорожание зафиксировали даже в части прифронтовых регионов.

Где больше всего вырос спрос на аренду жилья

О ситуации на рынке аренды жилья 24 Каналу рассказали эксперты.

Спрос на аренду квартир в Украине после зимнего периода несколько вырос, однако пока остается относительно ровным, ведь высокий сезон еще не начался.

В то же время в мае по сравнению с началом года наибольший рост спроса на аренду фиксируют именно в западных областях. Лидером стала Львовская область, где интерес к аренде вырос на 58%.

В регионы с самой высокой динамикой также вошли Закарпатская область с показателем +45% и Ивано-Франковская область, где спрос увеличился на 39%.

У DIM.RIA отмечают, что сегмент аренды остается наиболее чувствительным к внешним факторам – сезонности, ситуации с безопасностью, обстрелов, блэкаутов и внутренней миграции населения.

В то же время в части регионов спрос на аренду, наоборот, сократился. Самое заметное падение интереса зафиксировали в Запорожской области (-31%), а также в Черниговской и Херсонской областях (по -26%).

Где аренда подорожала больше всего

Несмотря на неоднородную ситуацию со спросом, в отдельных регионах Украины арендное жилье за год существенно подорожало. Наибольший рост цен на однокомнатные квартиры зафиксировали в Харьковской области (+63%), Тернопольской (+33%) и Николаевской (+30%).

В сегменте двухкомнатных квартир стремительно росли цены в Харьковской области (+136%), Запорожской (+88%), Закарпатской (+47%) и Ивано-Франковской (+31%).

Среди трехкомнатных квартир наибольшее подорожание было в Харьковской области (+81%), Черкасской (+67%), Полтавской (+50%) и Закарпатской (+47%). Также существенный рост цен зафиксировали в Киевской области без учета столицы (+ 44%).

Как объясняет эксперт по недвижимости Виталий Лавриненко, такая динамика частично связана с низкой базой сравнения. В прошлом году рынок аренды в отдельных прифронтовых регионах был довольно слабым, поэтому даже частичное восстановление спроса сейчас дает заметный рост цен в процентном измерении.

Как будут меняться цены на жилье в Украине

Перед летом 2026 года рынок недвижимости Украины остается неравномерным самыми активными являются западные и часть центральных регионов, где ситуация с безопасностью относительно стабильна. Спрос на покупку жилья постепенно растет, а наибольший интерес наблюдается к частным домам и небольшим квартирам.

Львовщина стала лидером по темпам роста цен на новостройки: стоимость квадратного метра здесь уже приблизилась к киевским показателям. Быстрее всего жилье дорожает также в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, где сохраняется высокий спрос.

На вторичном рынке больше всего растут цены на одно- и двухкомнатные квартиры, а важным драйвером спроса в дальнейшем остается государственная программа "еОселя".