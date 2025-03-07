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Недвижимость Аналитика рынка Не только на Западе: в каких городах сейчас наибольший спрос на аренду квартир
7 марта, 13:42
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Не только на Западе: в каких городах сейчас наибольший спрос на аренду квартир

Марта Левицкая

Весной рынок недвижимости оживает, но для городов, где спрос на аренду преимущественно высокий, это не так заметно. Речь идет прежде всего о западных городах, а также о тех областных центрах, где нашли приют многие переселенцы.

По словам президента АСНУ Елены Гайдамахи, самые высокие арендные ставки остаются в западных регионах. Речь идет об Ужгороде, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе и Черновцах, рассказывает 24 Канал.

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Какие города лидируют по спросу

И хотя спрос на жилье высокий почти во всех западных городах, лидером остается Львов.

Лидирует Львов, потому что, кроме недвижимости, там есть рабочие места. Ну, а его догоняют остальные города,
– говорит Елена Гайдамаха.

Среди центральных городов самая высокая арендная ставка пока в Виннице. На Севере высокий спрос наблюдается в Житомире. Если брать во внимание не только областные центры, но и крупные города, то Белая Церковь также будет в списке.

В Киеве, по словам президента АСНУ, рынок аренды стабилен. Там нет ни повышенного спроса, ни заметного роста цен.

Квартиры в Житомире / Фото DIM.RIA

Вырастут ли цены весной

Стоимость будет расти умеренно с учетом инфляции и сопутствующих факторов, считает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Преимущественно это будет касаться западных городов и областных центров, принявших много переселенцев. Говорится о Днепре, Виннице, Черкассах и Кропивницком.

Рост арендных ставок в период активного спроса будет на уровне 8 – 10% в долларах. По мнению Виктории Берещак это будет происходить с середины апреля до середины июня.