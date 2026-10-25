Аренда квартир в Киеве: сколько придется платить за жилье осенью 2026 года

Аренда квартиры в Киеве может стоить от 9 тысяч гривен до нескольких десятков тысяч в месяц – все зависит от количества комнат, района и состояния жилья. Рассказываем, сколько стоит арендовать жилье в столице осенью 2026 года и где можно найти более доступные варианты.

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве

В октябре 2026 года стоимость аренды жилья в Киеве существенно различается в зависимости от количества комнат. По данным аналитиков ЛУН Статистика, медианная цена аренды однокомнатной квартиры составляет около 16 тысяч гривен в месяц, двухкомнатной – 23 тысячи гривен, а трехкомнатной – 36 тысяч гривен.

Обратите внимание! При этом цены на аренду меняются. По данным ЛУН, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года однокомнатные квартиры подешевели примерно на 6%, двухкомнатные – на 4%, а трехкомнатные – на 14%.

Больше всего на стоимость жилья влияет его расположение. Например, однокомнатную квартиру в Печерском районе в октябре предлагают в среднем за 35 тысяч гривен в месяц. В Шевченковском районе медианная цена составляет около 22 тысяч гривен, а в Голосеевском и Подольском – по 20 тысяч гривен.

Важно! Зато в районах, более удаленных от центра, можно найти более доступные предложения. По данным ЛУН, в Деснянском районе однокомнатная квартира стоит около 9 тысяч гривен в месяц, в Днепровском – 12,5 тысячи гривен, а в Святошинском – 13,5 тысячи гривен.

Двухкомнатные квартиры в Печерском районе стоят в среднем 45 тысяч гривен в месяц, тогда как в Деснянском районе – около 10 тысяч гривен. Для трехкомнатного жилья разница также существенная: в Печерском районе медианная цена достигает 67,6 тысячи гривен, а в Деснянском составляет около 14 тысяч гривен.

Почему зависит цена аренды и как сэкономить

Помимо района и количества комнат, на стоимость аренды влияют состояние квартиры, наличие ремонта, мебели и бытовой техники, близость к метро и инфраструктуре. Квартиры в новостройках или жилых комплексах с развитой инфраструктурой могут стоить дороже, чем квартиры аналогичной площади в старом жилом фонде.

Обратите внимание! Например, по данным ЛУН "Статистика" за октябрь 2026 года, аренда однокомнатной квартиры в новостройке стоит в среднем около 20 тысяч гривен в месяц. В домах типа "хрущевка" жилье с аналогичным количеством комнат можно найти примерно за 11 тысяч гривен, а в панельных домах – за 10 тысяч гривен.

Чтобы сэкономить, арендаторам стоит рассматривать квартиры не только в центральных районах, но и на окраинах столицы. При этом важно учитывать расходы на дорогу до работы или учебы, доступность общественного транспорта и наличие магазинов, медицинских учреждений и убежищ поблизости.

Важно! Также перед подписанием договора стоит уточнить, входят ли коммунальные услуги в стоимость аренды, какой размер залога необходимо уплатить и предусмотрена ли комиссия риелтора. Это поможет оценить полную сумму расходов на жилье, а не только ежемесячную плату, указанную в объявлении.

Итак, осенью 2026 года арендовать однокомнатную квартиру в Киеве можно ориентировочно за 16 тысяч гривен в месяц, двухкомнатную – за 23 тысячи гривен, а трехкомнатную – за 36 тысяч гривен. Если главный критерий – экономия, стоит в первую очередь обратить внимание на Деснянский и Днепровский районы, где цены на жилье ниже, чем в центральной части столицы.

Недавно мы писали, что в Ужгороде даже самая дешевая квартира стоит более 27 тысяч гривен в месяц. При этом арендаторам придется дополнительно заплатить посреднику, а владельцы соглашаются заселить далеко не всех.