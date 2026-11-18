За три месяца количество квартир, сдаваемых в аренду в Киеве, выросло почти вдвое – на 87%. Аналитики проверили, связано ли это с массовым отъездом жителей с левого берега, и получили неожиданные результаты.

Как изменилось количество квартир, сдаваемых в аренду в Киеве

Больше всего квартир, доступных для аренды в столице, прибавилось в сентябре 2026 года – на 49% по сравнению с августом. В октябре их количество выросло еще на 12%. В целом за три месяца предложение увеличилось на 87%, хотя осенью темпы роста заметно замедлились, отмечается в исследовании ЛУН.

По оценке аналитиков, в Киеве есть как минимум 313 тысяч квартир, которые сдаются или потенциально могут сдаваться в аренду. В начале августа доступными были лишь 2,5% этого жилья, а к концу октября их доля выросла примерно до 4,7%. В то же время это не означает, что все квартиры недавно освободили арендаторы. Часть квартир могла оставаться без жильцов и раньше.

Отдельно аналитики подсчитали количество квартир, которые впервые появились на рынке аренды. В августе таких предложений стало больше на 18,4% по сравнению с июлем, в сентябре – на 25,3%, а в октябре – на 6,9%.

Действительно ли жильцы массово уезжают с левого берега Киева

Несмотря на общий рост предложения, доля новых квартир для аренды на левом берегу практически не изменилась. В августе на Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы приходилось 32% новых предложений, в сентябре – 31%, а в октябре – снова 32%.

В октябре наибольшая доля новых квартир среди всех районов Киева пришлась на Дарницкий – 16,2%. Далее следовали Голосеевский с 13,1% и Шевченковский с 11,6%. При этом доля Дарницкого района в течение трех месяцев держалась примерно на уровне 15–16%.

Руководитель отдела статистики ЛУН Людмила Кирюхина пояснила, что в случае массового освобождения жилья на левом берегу его доля среди новых предложений должна была бы заметно вырасти. Однако этого не произошло, поэтому статистика не подтверждает предположение о массовом выезде жителей из этих районов. В то же время количество объявлений не позволяет определить, сколько людей на самом деле покинули Киев.

Напомним, в октябре 2026 года аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоила в среднем 16 тысяч гривен в месяц, двухкомнатной – 23 тысячи, а трехкомнатной – 36 тысяч гривен. Самым дорогим был Печерский район, где за однокомнатную квартиру просили около 35 тысяч гривен.