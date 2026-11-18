Adv

Як змінилася кількість квартир для оренди в Києві

Кількість квартир, доступних для оренди у столиці, найбільше зросла у вересні 2026 року – на 49% порівняно із серпнем. У жовтні їх кількість зросла ще на 12%. Загалом за три місяці пропозиція збільшилася на 87%, хоча восени темпи зростання помітно сповільнилися, зазначено в дослідженні ЛУН.

За оцінкою аналітиків, у Києві є щонайменше 313 тисяч квартир, які здають або потенційно можуть здавати в оренду. На початку серпня доступними були лише 2,5% цього житла, а до кінця жовтня їхня частка зросла приблизно до 4,7%. Водночас це не означає, що всі квартири нещодавно звільнили орендарі. Частина помешкань могла залишатися без мешканців і раніше.

Окремо аналітики підрахували кількість квартир, які вперше з'являлися на ринку оренди. У серпні таких пропозицій побільшало на 18,4% порівняно з липнем, у вересні – на 25,3%, а в жовтні – на 6,9%.

Чи справді мешканці масово виїжджають з лівого берега Києва

Попри загальне зростання пропозиції, частка нових квартир для оренди на лівому березі майже не змінилася. У серпні на Дарницький, Дніпровський і Деснянський райони припадало 32% нових пропозицій, у вересні – 31%, а в жовтні – знову 32%.

У жовтні найбільша частка нових квартир серед усіх районів Києва була в Дарницькому – 16,2%. Далі йшли Голосіївський із 13,1% та Шевченківський з 11,6%. При цьому частка Дарницького району протягом трьох місяців трималася приблизно на рівні 15 – 16%.

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна пояснила, що за масового звільнення житла на лівому березі його частка серед нових пропозицій мала б помітно зрости. Проте цього не сталося, тому статистика не підтверджує припущення про масовий виїзд мешканців із цих районів. Водночас кількість оголошень не дозволяє визначити, скільки людей насправді залишили Київ.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року оренда однокімнатної квартири в Києві коштувала в середньому 16 тисяч гривень на місяць, двокімнатної – 23 тисячі, а трикімнатної – 36 тисяч гривень. Найдорожчим був Печерський район, де за однокімнатне житло просили близько 35 тисяч гривень.