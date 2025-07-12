Порту, Лиссабон или Брага: где выгодно арендовать жилье в Португалии

Португалия привлекает не только туристов из-за ее океанического климата и архитектуры, но и людей на постоянное место жительства из-за умеренной стоимости жизни. Не зря эта страна в 2025 году остается одной из самых привлекательных по аренде в Западной Европе.

Сколько стоит аренда жилья в Португалии и какие города страны лучше всего подойдут для этого, передает 24 Канал со ссылкой на Idealista.pt.

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Сколько стоит аренда жилья в Португалии?

По состоянию на июль средние цены на аренду жилья в Португалии колеблются от 600 евро до почти 2 000 евро в зависимости от площади квартиры:

Студия обойдется в 600 – 850 евро ежемесячно,

В то же время 1-комнатная квартира составит 750 – 1 000 евро,

2-комнатная квартира будет стоить в месяц 950 – 1 400 евро,

Арендовать 3-комнатную квартиру выйдет уже в 1 200 – 1 900 евро ежемесячно.

Заметьте! В среднем за коммунальные нужно потратить от 120 евро до 200 евро ежемесячно в зависимости от города и сезона.

Какой разрез цен по городам?

Традиционно самыми дорогими являются Лиссабон и Порту, но несмотря на это пользуются спросом такие города, как Брага, Коимба, Авейру и тому подобное.

Столица Лиссабон – что с ценами на аренду

Например, в престижных районах Байру-Алту, Кайш-ду-Содре, Алфама или Парке-да-Нашойнш стоимость 2-комнатной квартиры достигает 1 700 – 2 200 евро в месяц.

Зато в районах Амадора, Оейраш или Лумиар жилье более доступное: 1 000 евро – 1 300 евро в месяц.

Культурная столица Порту – или дорогая аренда

В Порту цены несколько ниже, но все равно на высоких уровнях: в центральных районах города средние ставки на аренду колеблются в 1 000 – 1 400 евро за 2-комнатную квартиру.

В то же время более бюджетные варианты можно найти за 700 – 900 евро в месяц.

Сезонные колебания в Алгарве

В южном регионе Португалии можно найти аренду ниже 1 000 евро. Поэтому, за 2-комнатную квартиру надо будет отдать в среднем от 950 евро до 1 300 евро.

Но стоит знать, что в таких курортных городах, как Фару, Лагуша, Портимау и Албуфейра летом цены растут на 30 – 40%.

Какая альтернатива крупным городам Португалии

Город Брага остается доступным – от 800 евро до 1 050 евро в месяц. В городе Коимбра немного дешевле – 750 – 950 евро в месяц, но там предлагают высокое качество жизни.

В Авейру можно найти жилье за 800 – 1 000 евро в месяц, хотя из-за спроса цены постепенно растут.