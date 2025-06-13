Сколько сейчас стоит арендовать квартиру во Львове: какую интересную особенность зафиксировали

Средняя цена на аренду однокомнатной квартиры во Львове составляет 18 тысяч гривен. Однако расходы на жилье ощутимо отличаются в зависимости от региона.

О ценах на аренду одно-, двух- и трехкомнатных квартир во Львове и их отличие в зависимости от района 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.

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Стоимость аренды однокомнатных квартир во Львове

По состоянию на 13 июня однокомнатную квартиру во Львове можно арендовать в среднем за 18 тысяч гривен. Это на 3% больше, чем было полгода назад. Однако цена может быть и выше, и ниже – все зависит от конкретного района:

Железнодорожный – 14 тысяч гривен;

Лычаковский – 15 тысяч гривен;

Галицкий – 16 тысяч гривен;

Франковский – 17 тысяч гривен;

Шевченковский – 18,7 тысяч гривен;

Сиховский – 18,7 тысяч гривен.

В Киеве и Львове возводят новые жилые комплексы, в частности в сегменте комфорт-класса с расширенной инфраструктурой. Девелоперы все чаще предлагают не просто жилье, а сформированную среду для жизни. К примеру, РИЕЛ, который в 2025 году начал продажи сразу в шести комплексах в двух городах.

Что с ценами на аренду двухкомнатных квартир

Двухкомнатные квартиры во Львове в среднем сдают в аренду за 21 тысячу гривен, что на 4% дороже, чем полгода назад.

В этом сегменте градация цен отличается от того, что фиксируют на рынке однокомнатных квартир, а именно:

Железнодорожный – 16 тысяч гривен;

Сиховский – 17 тысяч гривен.

Лычаковский – 19 тысяч гривен;

Франковский – 20 тысяч гривен;

Галицкий – 20,8 тысяч гривен;

Шевченковский – 22,9 тысяч гривен.



Цены на квартиры во Львове отличаются в зависимости от района / Фото Pexels

Цены на аренду трехкомнатного жилья

Интересно, что средние цены на аренду трехкомнатных квартир за полгода упали на 8% и эквивалентны стоимости двухкомнатных – 21 тысяча гривен. Распределение по районам здесь отличается и от сегмента одно-, и двухкомнатных квартир:

Сиховский – 16 тысяч гривен;

Шевченковский – 20 тысяч гривен.

Франковский – 22,9 тысячи гривен;

Лычаковский – 22,9 тысячи гривен;

Галицкий – 27,1 тысячи гривен.

Относительно Железнодорожного района, то данных для анализа было мало.

Интересно, что аренда трехкомнатных квартир в Сиховском и Шевченковском районах является дешевле, чем двухкомнатных.