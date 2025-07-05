Как не попасть на крючок мошенников при аренде квартиры: на что обратить внимание
- Чтобы избежать мошенничества при аренде жилья, важно тщательно проверять документы арендодателя, права собственности на квартиру и историю жилья.
- Будьте осторожны с низкими ценами и требованиями предоплаты без официального договора, поскольку это могут быть признаки мошеннической схемы.
Аренда жилья может обернуться потерей денег и нервов, если легкомысленно отнестись к проверке документов, личности арендодателя и истории самой квартиры. Особенно стоит насторожиться, когда вас подгоняют с решением, требуют предоплату еще до просмотра или отказываются заключать официальный договор.
О том, как избежать рисков, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий эксперта по недвижимости Романа Славутского изданию УНН.
Читайте также Поиск квартиры в аренду: что украинцы считают самой большой проблемой
Почему важно действовать осторожно
Рынок аренды – благоприятная среда для мошенников. Некоторые выдают себя за владельцев, другие – за "посредников" с сомнительными полномочиями. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно с первых шагов аренды проверять все тщательно.
Проверка документов
Перед просмотром объекта попросите у арендодателя документы, подтверждающие право собственностидоговор купли-продажи, выписку из госреестра или другие документы. Сверьте, совпадают ли данные в документах с паспортом лица, сдающего квартиру. Если действует посредник, обязательно нотариально заверенная доверенность с правом заключения договора.
Все полученные документы желательно скопировать и сохранить. Это может понадобиться в случае конфликтных ситуаций.
Исследование истории квартиры
Кроме проверки прав собственности, поинтересуйтесь другими аспектами жилья. Например, сколько людей зарегистрированы в квартире и есть ли среди них несовершеннолетние – их наличие может существенно усложнить процесс выселения в случае необходимости.
Узнайте, или этоэто единственное жилье у владельца – это также может влиять на возможность расторгнуть договор.
Не стесняйтесь задавать вопросы о предыдущих арендаторах, срок их проживания и причины выезда. Это может указать на проблемы, которые не видно сразу.
Специфика онлайн-аренды
Если ищете жилье через интернет, обращайте внимание на репутацию арендодателя, наличие реальных отзывов и подтвержденную информацию. Используйте только проверенные сервисы, которые гарантируют безопасную сделку.
Как распознать типичную мошенническую схему с арендой жилья
Одним из главных сигналов опасности, по словам экспертов, является цена, которая заметно ниже среднерыночной. Это – первый звоночек, что перед вами потенциальная афера.
Еще один признак мошенничества – отказ от заключения официального договора. Если "владелец" или "агент" настаивает только на предоплате или задатка, не соглашаясь на письменное соглашение – это серьезный повод насторожиться.
Мошенническая схема обычно выглядит так: злоумышленник на короткий срок арендует квартиру, после чего под видом риелтора показывает ее различным потенциальным арендаторам. Чтобы усилить доверие, он работает вместе с напарником, который выдает себя за владельца жилья и подтверждает "легальность" сделки.
Каждого из клиентов просят заплатить сразу несколько сумм: за "услуги посредника", залог и оплату за первый месяц. Как только последний желающий оставляет деньги – оба мошенника исчезают.
Также эксперт предупреждает: если вас подгоняют с решением – например, говорят, что завтра уже заезжает другой арендатор, или намекают, что "есть много желающих" – это может быть попытка манипуляции. Помните: никогда не присылайте деньги до личного осмотра жилья и подписания юридически действующего договора.
Как безопасно заключить договор аренды
В договоре аренды обязательно должны быть прописаны:
- ежемесячная арендная плата;
- суммы коммунальных платежей;
- сроки аренды;
- условия досрочного расторжения;
- состояние квартиры.
Кроме того, следует уточнить, есть ли в квартире прописанные лица. Их письменное согласие на проживание арендатора может быть обязательным. А если договор подписывает не владелец, а его представитель – такой представитель должен предоставить нотариально заверенную доверенность или другой официальный документ, подтверждающий его полномочия.