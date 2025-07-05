Как не попасть на крючок мошенников при аренде квартиры: на что обратить внимание

Аренда жилья может обернуться потерей денег и нервов, если легкомысленно отнестись к проверке документов, личности арендодателя и истории самой квартиры. Особенно стоит насторожиться, когда вас подгоняют с решением, требуют предоплату еще до просмотра или отказываются заключать официальный договор.

О том, как избежать рисков, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий эксперта по недвижимости Романа Славутского изданию УНН.

Читайте также Поиск квартиры в аренду: что украинцы считают самой большой проблемой

Почему важно действовать осторожно

Рынок аренды – благоприятная среда для мошенников. Некоторые выдают себя за владельцев, другие – за "посредников" с сомнительными полномочиями. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно с первых шагов аренды проверять все тщательно.

Проверка документов

Перед просмотром объекта попросите у арендодателя документы, подтверждающие право собственностидоговор купли-продажи, выписку из госреестра или другие документы. Сверьте, совпадают ли данные в документах с паспортом лица, сдающего квартиру. Если действует посредник, обязательно нотариально заверенная доверенность с правом заключения договора.

Все полученные документы желательно скопировать и сохранить. Это может понадобиться в случае конфликтных ситуаций.

Исследование истории квартиры

Кроме проверки прав собственности, поинтересуйтесь другими аспектами жилья. Например, сколько людей зарегистрированы в квартире и есть ли среди них несовершеннолетние – их наличие может существенно усложнить процесс выселения в случае необходимости.

Узнайте, или этоэто единственное жилье у владельца – это также может влиять на возможность расторгнуть договор.

Не стесняйтесь задавать вопросы о предыдущих арендаторах, срок их проживания и причины выезда. Это может указать на проблемы, которые не видно сразу.

Специфика онлайн-аренды

Если ищете жилье через интернет, обращайте внимание на репутацию арендодателя, наличие реальных отзывов и подтвержденную информацию. Используйте только проверенные сервисы, которые гарантируют безопасную сделку.

Чтобы не попасть на крючок мошенника, следует изучать документы и заключать договор / Фото АН "Маяк"

Как распознать типичную мошенническую схему с арендой жилья

Одним из главных сигналов опасности, по словам экспертов, является цена, которая заметно ниже среднерыночной. Это – первый звоночек, что перед вами потенциальная афера.

Еще один признак мошенничества – отказ от заключения официального договора. Если "владелец" или "агент" настаивает только на предоплате или задатка, не соглашаясь на письменное соглашение – это серьезный повод насторожиться.

Мошенническая схема обычно выглядит так: злоумышленник на короткий срок арендует квартиру, после чего под видом риелтора показывает ее различным потенциальным арендаторам. Чтобы усилить доверие, он работает вместе с напарником, который выдает себя за владельца жилья и подтверждает "легальность" сделки.

Каждого из клиентов просят заплатить сразу несколько сумм: за "услуги посредника", залог и оплату за первый месяц. Как только последний желающий оставляет деньги – оба мошенника исчезают.

Также эксперт предупреждает: если вас подгоняют с решением – например, говорят, что завтра уже заезжает другой арендатор, или намекают, что "есть много желающих" – это может быть попытка манипуляции. Помните: никогда не присылайте деньги до личного осмотра жилья и подписания юридически действующего договора.

Как безопасно заключить договор аренды

В договоре аренды обязательно должны быть прописаны:

ежемесячная арендная плата;

суммы коммунальных платежей;

сроки аренды;

условия досрочного расторжения;

состояние квартиры.

Кроме того, следует уточнить, есть ли в квартире прописанные лица. Их письменное согласие на проживание арендатора может быть обязательным. А если договор подписывает не владелец, а его представитель – такой представитель должен предоставить нотариально заверенную доверенность или другой официальный документ, подтверждающий его полномочия.