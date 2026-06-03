Не Киев, но цены почти как в столице: подорожает ли аренда квартиры в июне

Война и вызовы безопасности значительно повлияли на рынок съемного жилья в Украине. Стоимость аренды растет, поэтому даже небольшие города приближаются по уровню цен к столице.

Ждать ли скачка цен на аренду жилья в июне?

Самая дорогая аренда квартир сосредоточена в столице Украины и нескольких областных центрах на Западе. Ожидать существенных ценовых сдвигов в июне не стоит. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Эксперт отмечает, что логика рынка аренды в Украине претерпела трансформации в ответ на военные вызовы, поэтому критерием для выбора квартиры становится устойчивость к кризисным условиям. Стоимость найма жилья на уровне с локацией все больше определяет наличие:

генератора;

резервного питания;

укрытия;

автономности;

качественного интернета.

По словам Виктории Берещак, в июне дополнительным фактором активности на рынке могут стать сезонное движение студентов, релокаций, а также подготовка части семей к осени.

Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости Резкого скачка цен пока рынок не демонстрирует, скорее речь идет о сохранении высокого уровня стоимости в ликвидных локациях.

По сравнению с 2022 – 2023 годами значительно возросла прагматичность арендаторов, поэтому они дольше выбирают жилье и внимательнее считают бюджет, а также чаще торгуются и сравнивают условия.

Какие цены на аренду квартир в крупных городах Украины?

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак отмечает, что в Киеве аренда однокомнатной квартиры сейчас в среднем стоит 400 – 600 долларов в месяц (около 18 – 26 тысяч гривен). Цена варьируется в зависимости от района, класса жилья и автономности дома. В новых и качественных жилых комплексах бизнес-класса арендные ставки часто стартуют от 800 – 1 000 долларов. По уровню цен к столице приближаются Ужгород и Ивано-Франковск.

После волн внутренней миграции здесь сформировался стабильно дорогой рынок. Качественная однокомнатная квартира часто стоит 400 – 650 долларов в месяц, что уже сопоставимо с отдельными районами столицы,

– говорит Виктория Берещак.

Одной из самых дорогих остается аренда квартиры во Львове. "Однокомнатки" в новом жилом фонде сдают по 500 – 800 долларов в месяц (ориентировочно 22 – 44 тысячи гривен), а в некоторых комплексах бизнес-класса и дороже.

Несколько ниже цены фиксируют в Днепре: средняя стоимость найма однокомнатной квартиры там колеблется в пределах 250 – 450 долларов (около 11 – 18 тысяч гривен). Спрос на жилье поддерживают переезд населения с прифронтовых территорий, релокований бизнес и экономическая активность города.

В Харькове, по наблюдениям обозревателя, спрос остается сдержанным, учитывая риски безопасности. "Однокомнатки" в городе часто сдают по цене в диапазоне 220 – 340 долларов в месяц (около 10 – 15 тысяч гривен).

Рынок аренды в Одессе является более сезонным. В июне спрос традиционно активизируется на жилье у моря и на краткосрочную аренду. Средние цены на однокомнатные квартиры колеблются в пределах 300 – 560 долларов.

Обратите внимание! В прибрежных локациях Одессы цены на аренду могут быть выше.

Где больше всего вырос спрос на аренду квартир?

В мае наибольший рост спроса на аренду квартир в Украине аренду квартир в Украине зафиксировали в западных областях. Лидером стала Львовщина, где интерес к аренде вырос на 58% по сравнению с началом года.

Самую высокую динамику также показали Закарпатье, где спрос увеличился на 45%, и Ивано-Франковская область с показателем +39%.

В то же время в части областей спрос на аренду сократился. Самым заметным стало падение интереса на 31% в Запорожской области, а также на 26% – в Черниговской и Херсонской областях.