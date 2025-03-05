До 5 тысяч в месяц: какие квартиры во Львове можно арендовать за такие деньги

В среднем аренда однокомнатной квартиры во Львове стоит 17 тысяч гривен. Однако на рынке есть предложения и до 5 тысяч.

Как выглядят квартиры во Львове, которые предлагают в аренду за 5 тысяч гривен в месяц и ниже, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала OLX.ua.

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Аренда квартир до 5 тысяч гривен

Объявлений об аренде квартир во Львове с ценами до 5 тысяч не слишком много. Однако такие предложения все же можно найти.

Например, за 4 тысячи гривен можно арендовать однокомнатную квартиру во Франковском районе. До центра города – 15 минут пешком. Общая площадь помещения – 40 квадратных метров. В нем есть мебель и бытовая техника. Автор объявления отметил, что соответствующая цена – за одного человека, а в квартире могут проживать несколько.

Также за 4 тысячи гривен в аренду предлагают однокомнатную квартиру во Франковском районе. В ней есть печное отопление, счетчики. Бонусом является придомовая территория. За такие же деньги можно снять и квартиру в Шевченковском районе с площадью в 19,4 квадрата. Там предлагают комнату в формате отдельной квартиры, без хозяина. Есть отдельный туалет с умывальником, однако общая ванная и кухня.

За 4,3 тысячи гривен в аренду сдают квартиру в царском доме в Шевченковском районе. До центра города – 10 минут пешком. Площадь жилья – 25 квадратов. В нем сделали косметический ремонт, есть мебель и бытовая техника. Однако есть и определенные ограничения – владелец не желает сдавать квартиру людям, которые имеют котов, а относительно семейных пар отметил, что "лучше без детей".

Квартиру гостиничного типа в Сиховском районе предлагают в аренду за 4,5 тысячи гривен. Ее площадь – 25 квадратов. Помещение имеет ремонт, мебель. Однако там нет классической кухни, есть минимальная бытовая на рецепции – микроволновая, холодильник, стиральная машинка общего пользования. И еще одна особенность помещения – его арендатором видят только мужчину.

За 5 тысяч гривен можно арендовать однокомнатную квартиру в Шевченковском районе. Квартира без ремонта, однако ее состояние жилое. Спального места, холодильника и правильной машины нет, однако их можно купить в счет арендной платы. За такую же цену в этом же районе предлагают жилье с косметическим ремонтом и всем необходимым для проживания.

Среди вариантов за 5 тысяч есть даже однокомнатный дом во Франковском районе с мебелью и бытовой техникой.

Как выглядят квартиры и дом за 5 тысяч гривен: Фото OLX.ua

Какая средняя стоимость аренды квартиры во Львове

Согласно данным ЛУН в марте средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове – 17 тысяч гривен, что на 9% меньше, чем было полгода назад. Снять двухкомнатную квартиру стоит 20 тысяч гривен (цены выросли на 1% за последние полгода), трехкомнатную – 23,1 тысячи гривен (рост также 1%).